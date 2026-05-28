Ausente no treino, Rollheiser vira dúvida no Santos contra o Vitória

O Santos pode ganhar mais um problema para a partida contra o Vitória, marcada para sábado (30), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, o meia Rollheiser não participou do treino desta quarta-feira (27) e segue como dúvida para o confronto. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o argentino já havia sido cortado da vitória sobre o Deportivo Cuenca, na última terça-feira (26), por conta de dores musculares e permaneceu em tratamento no CT Rei Pelé.

Além de Rollheiser, outros jogadores continuaram entregues ao departamento médico santista. Os volantes Gabriel Menino e Oliva, além do atacante Thaciano, realizaram atividades com os fisioterapeutas e também seguem sendo monitorados pela comissão técnica para os próximos compromissos da equipe.

Por um lado, os atletas mais desgastados após o triunfo por 3 a 0 sobre os equatorianos fizeram trabalhos regenerativos na academia. Já os reservas e jogadores que não atuaram participaram de atividades técnicas e táticas comandadas por Cuca no gramado.

Atualmente, o Santos soma 18 pontos e ocupa a primeira posição dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão. Por fim, uma vitória diante do Vitória pode fazer o time deixar o Z-4 antes da pausa no calendário para a Copa do Mundo.

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