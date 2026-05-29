Flamengo define intertemporada em Portugal com três amistosos; Benfica pode ser rival

O Flamengo aproveitará a pausa da Copa do Mundo para realizar uma intertemporada em Portugal, onde a delegação passará duas semanas no Algarve com o objetivo de disputar três amistosos. Antes de embarcar para a Europa, o elenco ganhará alguns dias de folga logo após a partida contra o Coritiba, neste sábado.

Assim que encerrar o recesso, o grupo viajará no dia 28 de junho e, logo depois de desembarcar em Lisboa, pegará um ônibus por cerca de 2h30 até a cidade de Lagos. Em um primeiro momento, os jogadores se hospedarão em um hotel de luxo à beira-mar que conta com dois campos para os treinamentos.

Na sequência da programação, o time se mudará para a cidade de Estoi, localizada a cerca de uma hora de Lagos. Essa segunda base deixará o Flamengo mais próximo ao Estádio Algarve, palco que receberá os três amistosos e cujo centro de treinamentos anexo servirá de apoio para as atividades.

Calendário do Flamengo

Para preencher o calendário de jogos, a diretoria negocia amistosos contra o Falkirk-ESC, no dia 3 ou 4 de julho, e contra o Birmingham-ING no dia 8 de julho. Posteriormente, o desafio final ocorrerá contra o Benfica, no dia 11 de julho, em um confronto que valerá o Troféu do Algarve.

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Dessa forma, para consolidar o planejamento, representantes do clube viajaram recentemente a Portugal. Com o propósito de alinhar a intertemporada, eles definiram os detalhes finais junto à SingularSport.

Logo em seguida, concluída essa etapa, o Flamengo retornará ao Brasil no dia 12 de julho. A partir de então, a equipe dará continuidade à preparação diretamente no Ninho do Urubu.

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