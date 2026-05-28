CBF mantém Neymar na Copa e aposta em recuperação para a fase de grupos

A Seleção Brasileira decidiu manter Neymar entre os convocados para a Copa do Mundo de 2026, mesmo após a confirmação de uma lesão grau dois na panturrilha direita. Depois de reuniões realizadas entre a noite de quarta-feira (27/5) e a manhã desta quinta (28/5), a comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti, junto ao departamento de seleções da CBF, optou por dar tempo ao camisa 10 para tentar se recuperar antes de qualquer decisão definitiva. A informação é do ”ge”.

Internamente, a avaliação é de que o atacante ainda pode reunir condições físicas para atuar durante a primeira fase do Mundial. Por isso, a entidade estipulou um período inicial de 15 dias para acompanhar a evolução clínica do jogador. O prazo coincide com o limite estabelecido pela Fifa para alterações na lista final de convocados. Neste caso será dia 12 de junho, um dia antes da estreia do Brasil contra o Marrocos.

A situação de Neymar será monitorada diariamente. O departamento médico da Seleção entende que a recuperação dependerá diretamente da resposta do atleta ao tratamento nas próximas semanas.

O chefe do departamento médico da CBF, Rodrigo Lasmar, trabalha com um prazo entre duas e três semanas para recuperação completa da lesão. Assim, embora exista uma pequena possibilidade de Neymar atuar diante do Marrocos, no dia 13 de junho, o cenário mais provável neste momento aponta para um retorno apenas na segunda rodada, contra o Haiti, marcada para 19 de junho, na Filadélfia.

A lesão de Neymar

A lesão aconteceu no último dia 17 de maio, durante a derrota do Santos para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Neymar deixou o gramado com dores na panturrilha. Um dia depois, a CBF anunciou a convocação para a Copa com base em informações enviadas pelo clube santista, que indicavam apenas um edema muscular e liberavam o jogador para iniciar normalmente a preparação.

No entanto, após Neymar se apresentar na Granja Comary, exames realizados em Teresópolis confirmaram um quadro mais grave do que o inicialmente informado. A divergência entre os diagnósticos causou desconforto interno na CBF, que considerou ter recebido informações incompletas sobre a condição física do atacante.

Enquanto Neymar segue em tratamento, o Brasil continua a preparação para o Mundial sem o camisa 10 em campo. A equipe enfrenta o Panamá neste domingo (31/5), às 18h, no Maracanã, no amistoso de despedida antes da viagem aos Estados Unidos.

Assim, na próxima segunda-feira (01/6), a delegação embarca para solo norte-americano. O último teste antes da estreia na Copa será no dia 6 de junho, contra o Egito, em Cleveland.

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