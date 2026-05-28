Scaloni admite dúvidas para a convocação da Argentina: “Vamos esperar até o final”

O técnico Lionel Scaloni revelou que ainda não definiu os 26 nomes que representarão a Argentina na próxima Copa do Mundo. Nesse sentido, em entrevista concedida à DSports, o comandante afirmou que ainda avalia opções antes de anunciar a convocação definitiva para o torneio.

“Vamos esperar até o final para anunciar a lista de convocados. Como sempre, será doloroso para alguns e alegre para outros. Ainda temos algumas dúvidas, alguns problemas menores com alguns jogadores que resolveremos nos próximos dias”, disse o treinador.

Até o momento, a comissão técnica divulgou apenas uma lista preliminar com 55 jogadores. A relação final precisa ser enviada até o próximo domingo, prazo limite estipulado pela Fifa para as seleções participantes do Mundial.

“Não é uma preocupação específica. A questão é que aqueles que terminaram a temporada lesionados irão para os Estados Unidos sem terem treinado. Eles terão seu primeiro treino em 1º de junho”, acrescentou.

Ausência de Dybala

Durante a entrevista, Scaloni também falou sobre Paulo Dybala, que acabou fora da pré-lista da seleção. Dessa forma, o treinador destacou a qualidade do atacante da Roma, mas explicou que a decisão ocorreu após análises técnicas e físicas feitas pela comissão.

“Sua qualidade é inegável, mas hoje existem outros jogadores que se consolidaram nessa posição e merecem uma oportunidade. Nós o queremos, ele é um jogador fantástico, mas estamos focados no presente e no que ele pode contribuir no futuro”, afirmou.

Atual campeã mundial, a Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo, ao lado de Argélia, Jordânia e Áustria. A estreia da equipe acontece no dia 16, diante dos argelinos, na cidade de Kansas.

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