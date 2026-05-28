Hulk deve estrear pelo Fluminense fora de casa após mudança de planos

O Fluminense anunciou o atacante Hulk como o primeiro reforço para o segundo semestre de 2026. Logo após rescindir seu contrato com o Atlético-MG, o jogador de 39 anos recebeu a camisa do Time de Guerreiros em sua apresentação oficial.

A princípio, a comissão técnica planejava a estreia do atleta contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o clube paulista terminou a fase de grupos da Copa Sul-Americana na segunda colocação e precisará disputar os playoffs do torneio continental.

Como essa etapa intermediária vai acontecer entre os dias 21 e 30 de julho, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve adiar o confronto nacional.

Por consequência dessa mudança no calendário, a estreia de Hulk também sofrerá um atraso. Diante desse novo cenário, a tendência é que o atacante vista a camisa tricolor pela primeira vez contra o Grêmio, em Porto Alegre, no final de semana dos dias 25 ou 26 de julho.

