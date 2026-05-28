Bournemouth barra investidas e tenta segurar Rayan apesar do assédio europeu

O Bournemouth não pretende abrir mão de Rayan mesmo diante do forte assédio de grandes clubes do futebol europeu. De acordo com o jornal inglês The Guardian, a diretoria entende que o atacante brasileiro ainda pode alcançar uma valorização maior nos próximos anos, especialmente após ganhar espaço na Seleção Brasileira e garantir presença na próxima Copa do Mundo.

Contratado junto ao Vasco no início deste ano, o jovem de 19 anos se adaptou rapidamente ao futebol inglês e passou a ser visto como uma das principais promessas do elenco. Internamente, o Bournemouth acredita que a combinação entre uma temporada de destaque na Premier League e a visibilidade internacional com a camisa do Brasil pode aumentar consideravelmente o valor de mercado do jogador.

Dessa forma, o contrato de Rayan possui uma multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de R$ 588 milhões. O clube inglês considera este valor elevado para seus padrões, válido a partir de 2027.

A postura firme do Bournemouth também se explica pelo histórico recente do clube no mercado. No começo da temporada, os ingleses negociaram Semenyo com o Manchester City, onde o atacante passou a se destacar sob o comando de Pep Guardiola.

Desde sua chegada à Inglaterra, Rayan soma cinco gols e duas assistências em 15 partidas disputadas pela Premier League. O desempenho chamou atenção da comissão técnica da seleção brasileira. Assim, ele garantiu ao atacante uma vaga no grupo que disputará a Copa do Mundo no próximo mês.

Foco em segurar destaques

Após alcançar uma de suas melhores campanhas recentes no Campeonato Inglês, o Bournemouth trabalha para evitar perdas importantes no elenco. A ideia da diretoria é manter a base do time e apostar no crescimento de jovens talentos. Eles enxergam Rayan como um possível protagonista da equipe já na próxima temporada.

Por fim, além do brasileiro, outras promessas do clube também atraem olhares do mercado europeu. O francês Eli Junior Kroupi, de apenas 19 anos, despertou interesse de equipes que disputarão a Champions League após marcar 13 gols em sua primeira temporada na Premier League. Já o meia Alex Scott negocia a renovação de contrato depois de receber convocação para a seleção da Inglaterra.

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