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Jogadores do Vasco detalham semana de crise após derrotas em sequência

Jogadores do Vasco detalham semana de crise após derrotas em sequência
Jogadores do Vasco detalham semana de crise após derrotas em sequência -

O Vasco superou a turbulência da última semana e garantiu a classificação em segundo lugar no seu grupo da Sul-Americana ao vencer o Barracas Central por 3 a 0. O resultado positivo interrompeu uma sequência de protestos da torcida e forte pressão interna. Logo após o apito final, os atletas cruz-maltinos desabafaram sobre os dias de crise que antecederam o confronto.

Herói da noite com dois gols marcados, o atacante Adson valorizou o poder de reação do elenco. De acordo com o jogador, o grupo encarou a partida com o peso de uma decisão para resgatar a confiança.

“Acho que todo mundo estava chateado depois da derrota. Todo mundo fica de cabeça quente nesses momentos. Mas o que importa é que o grupo está unido. Hoje a gente demonstrou isso dentro de campo, principalmente um correndo pelo outro. A gente sabia que precisava encarar esse jogo como uma final”, contou.

Em consonância com o companheiro, o goleiro Léo Jardim também analisou o atual cenário vascaíno. O experiente líder revelou que o elenco promoveu duras reuniões ao longo dos últimos dias, mas ponderou que as conversas surtiram o efeito desejado no gramado. No entanto, o arqueiro alertou que o time precisa manter o mesmo nível de foco nos próximos desafios da temporada.

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“O que eu quero falar é que a gente se cobrou bastante. Houve cobrança de todas as partes, e eu acho que isso foi muito produtivo para essa mudança de chave. Como eu falei, o importante é dar continuidade nisso, para que não seja algo momentâneo. A gente precisa realmente mudar essa chave e ser mais consistente daqui para frente”, disse o goleiro.

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