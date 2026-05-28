Jogadores do Vasco detalham semana de crise após derrotas em sequência

O Vasco superou a turbulência da última semana e garantiu a classificação em segundo lugar no seu grupo da Sul-Americana ao vencer o Barracas Central por 3 a 0. O resultado positivo interrompeu uma sequência de protestos da torcida e forte pressão interna. Logo após o apito final, os atletas cruz-maltinos desabafaram sobre os dias de crise que antecederam o confronto.

Herói da noite com dois gols marcados, o atacante Adson valorizou o poder de reação do elenco. De acordo com o jogador, o grupo encarou a partida com o peso de uma decisão para resgatar a confiança.

“Acho que todo mundo estava chateado depois da derrota. Todo mundo fica de cabeça quente nesses momentos. Mas o que importa é que o grupo está unido. Hoje a gente demonstrou isso dentro de campo, principalmente um correndo pelo outro. A gente sabia que precisava encarar esse jogo como uma final”, contou.

Em consonância com o companheiro, o goleiro Léo Jardim também analisou o atual cenário vascaíno. O experiente líder revelou que o elenco promoveu duras reuniões ao longo dos últimos dias, mas ponderou que as conversas surtiram o efeito desejado no gramado. No entanto, o arqueiro alertou que o time precisa manter o mesmo nível de foco nos próximos desafios da temporada.

LEIA MAIS: ‘Público zero’ outra vez pode se tornar virada de chave no Vasco como em 2024

“O que eu quero falar é que a gente se cobrou bastante. Houve cobrança de todas as partes, e eu acho que isso foi muito produtivo para essa mudança de chave. Como eu falei, o importante é dar continuidade nisso, para que não seja algo momentâneo. A gente precisa realmente mudar essa chave e ser mais consistente daqui para frente”, disse o goleiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.