Santos se pronuncia sobre lesão de Neymar: “Todos exames foram compartilhados”

O Santos publicou um comunicado oficial, nesta quinta-feira (28), para esclarecer a situação física de Neymar após a repercussão envolvendo sua lesão na panturrilha direita. Inicialmente, o clube havia informado que o jogador apresentava apenas um pequeno edema na região, mas a versão acabou sendo questionada pela CBF após a chegada do atleta à seleção brasileira, quando exames apontaram uma lesão de grau 2.

O camisa 10 sentiu dores na panturrilha direita durante a partida contra o Coritiba, pelo Brasileirão, em 17 de maio, e precisou deixar o gramado. No dia seguinte, o atacante passou por exames de imagem, e o Santos afirma ter encaminhado imediatamente à CBF todos os resultados, incluindo laudos médicos e imagens detalhadas do problema físico do atleta.

Mesmo com a lesão, Neymar ainda alimentava esperança de disputar a Copa do Mundo e a convocação veio dia 18. Antes disso, a comissão técnica da Seleção conversou com o atleta e optou por incluí-lo na lista.

Divergência entre CBF e Santos no diagnóstico de Neymar

Já sob supervisão da equipe médica da Seleção, coordenada por Rodrigo Lasmar, o atacante realizou novos exames de imagem nesta quarta-feira (27). Assim, o resultado indicou uma situação mais delicada do que a inicialmente informada pelo Peixe. Em comunicado oficial, Lasmar explicou que o atacante precisará de um período de recuperação estimado entre duas e três semanas.

Caso o prazo mais longo se confirme, Neymar ficará fora dos amistosos contra Panamá e Egito, nos dias 31 de maio e 6 de junho. Além disso. corre o risco de perder a estreia do Brasil na Copa, diante do Marrocos, em 13 de junho.

A previsão mais otimista aponta um retorno próximo ao segundo compromisso da Seleção, contra o Haiti, no dia 19. Por enquanto, a CBF ainda não vai cortá-lo do Mundial e irá acompanhar a recuperação.

Confira a nota oficial do Santos

“Sobre a questão clínica do atleta Neymar Jr., o Departamento Médico do Santos FC esclarece que: