Santos se pronuncia sobre lesão de Neymar: “Todos exames foram compartilhados”

O Santos publicou um comunicado oficial, nesta quinta-feira (28), para esclarecer a situação física de Neymar após a repercussão envolvendo sua lesão na panturrilha direita. Inicialmente, o clube havia informado que o jogador apresentava apenas um pequeno edema na região, mas a versão acabou sendo questionada pela CBF após a chegada do atleta à seleção brasileira, quando exames apontaram uma lesão de grau 2.
O camisa 10 sentiu dores na panturrilha direita durante a partida contra o Coritiba, pelo Brasileirão, em 17 de maio, e precisou deixar o gramado. No dia seguinte, o atacante passou por exames de imagem, e o Santos afirma ter encaminhado imediatamente à CBF todos os resultados, incluindo laudos médicos e imagens detalhadas do problema físico do atleta.
Mesmo com a lesão, Neymar ainda alimentava esperança de disputar a Copa do Mundo e a convocação veio dia 18. Antes disso, a comissão técnica da Seleção conversou com o atleta e optou por incluí-lo na lista.
Divergência entre CBF e Santos no diagnóstico de Neymar
Já sob supervisão da equipe médica da Seleção, coordenada por Rodrigo Lasmar, o atacante realizou novos exames de imagem nesta quarta-feira (27). Assim, o resultado indicou uma situação mais delicada do que a inicialmente informada pelo Peixe. Em comunicado oficial, Lasmar explicou que o atacante precisará de um período de recuperação estimado entre duas e três semanas.
Caso o prazo mais longo se confirme, Neymar ficará fora dos amistosos contra Panamá e Egito, nos dias 31 de maio e 6 de junho. Além disso. corre o risco de perder a estreia do Brasil na Copa, diante do Marrocos, em 13 de junho.
A previsão mais otimista aponta um retorno próximo ao segundo compromisso da Seleção, contra o Haiti, no dia 19. Por enquanto, a CBF ainda não vai cortá-lo do Mundial e irá acompanhar a recuperação.
Confira a nota oficial do Santos
“Sobre a questão clínica do atleta Neymar Jr., o Departamento Médico do Santos FC esclarece que:
Absolutamente todos os exames realizados por Neymar Jr. foram compartilhados com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o dia 18, data da convocação.
O prazo de duas semanas é contado a partir do dia 17 e termina neste domingo (31) para que o jogador estivesse apto a voltar às atividades. Lembrando sempre que essas estimativas variam de pessoa para pessoa e conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos.
A equipe de fisioterapia da seleção brasileira é composta também por profissionais do Santos FC que acompanham Neymar Jr. há mais de 10 anos e em todo esse processo de recuperação.
O departamento médico do clube está alinhado e em concordância com o cronograma de tratamento definido pela equipe médica da CBF.
Os profissionais do Santos FC conhecem a capacidade de recuperação do atleta e estão confiantes de que Neymar estará pronto para disputar a Copa do Mundo. “
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