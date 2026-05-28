Astróloga faz previsão negativa sobre o Brasil na Copa e vídeo viraliza nas redes

Em época de Copa, sempre surgem astrólogos, tarólogos e videntes tentando prever o futuro da Seleção Brasileira. Dessa vez, não foi diferente. A astróloga Monica Buonfiglio chamou atenção nas redes sociais ao fazer previsões negativas sobre o desempenho do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Além disso, as declarações rapidamente viralizaram, movimentaram debates entre torcedores e dividiram opiniões sobre o futuro da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Segundo Monica, a Seleção Brasileira não deve fazer uma grande campanha no próximo Mundial. Para a astróloga, o Brasil enfrenta problemas que vão além da parte técnica dentro de campo. Além disso, ela afirmou que a atual geração de jogadores demonstra pouco comprometimento com a camisa da Seleção e, consequentemente, acaba priorizando questões extracampo.

Durante a análise, Monica também criticou diretamente o comportamento de parte dos atletas e apontou foco excessivo em fama e dinheiro. “É uma ânsia de aparecer, é uma ânsia por dinheiro, desculpa, é uma ganância por dinheiro […]”, afirmou. Dessa maneira, a astróloga reforçou o discurso de que os jogadores perderam parte da conexão emocional com a Seleção Brasileira antes da disputa da Copa do Mundo de 2026. Veja o vídeo.

Monica Buonfiglio, astróloga que sempre acerta suas previsões, revela que Brasil NÃO IRÁ bem na Copa do Mundo 2026 por falta de emprenho dos jogadores: “É uma ânsia de aparecer, é uma ânsia por dinheiro, desculpa, é uma ganancia por dinheiro […] Não tem amor pela pátria”. pic.twitter.com/Z1nIj9BQFt — Bunklr (@forumbunklr) May 28, 2026





Na sequência, Monica voltou a endurecer o tom das críticas e disparou: “Não tem amor pela pátria”. Imediatamente, a declaração ganhou repercussão nas redes sociais e provocou reações entre torcedores brasileiros. Enquanto alguns concordaram com a análise, outros criticaram a previsão negativa feita pela astróloga às vésperas do Mundial.

Copa do Mundo: Seleção Brasileira já conhece estreia no Mundial

Enquanto isso, a Seleção Brasileira já conhece os detalhes da estreia na Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta o Marrocos no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília). A partida acontecerá no MetLife Stadium, localizado na região metropolitana de Nova Iorque/Nova Jersey.

Confira os jogos do dia de estreia:

13 de junho – sábado

16h – Catar x Suíça – Grupo B

19h – Brasil x Marrocos – Grupo C

22h – Haiti x Escócia – Grupo C

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