Estêvão inaugura casa de apoio para pacientes com câncer em homenagem à avó; veja

O atacante Estêvão, cria das categorias de base do Palmeiras e atualmente jogador do Chelsea, se emocionou ao inaugurar uma casa de apoio para pacientes oncológicos em Barretos, no interior de São Paulo. O espaço leva o nome de Dona Gonçala Cardoso Gonçalves, avó do jogador, que morreu em fevereiro deste ano, aos 87 anos, vítima de um câncer no intestino.

Além disso, a Casa Dona Gonçala vai acolher moradores de Franca (SP), cidade natal do atacante, que realizam tratamento no Hospital de Amor, referência nacional no atendimento a pacientes com câncer. O evento aconteceu na noite da última segunda-feira (27) e teve transmissão ao vivo pelo canal da Igreja Visão do Evangelho, onde o pai de Estêvão, Ivo Gonçalves, atua como pastor.

Durante a cerimônia, Estêvão não segurou a emoção ao lembrar da avó. O atacante permanece no Brasil para tratar uma lesão muscular na coxa direita, problema que o tirou da disputa da Copa do Mundo de 2026. Ao falar sobre Dona Gonçala, o jogador chorou diante dos convidados e fez um forte desabafo.

O jogador Estêvão, Cria da Academia, nascido em Franca e atualmente no Chelsea FC, participou na noite desta terça-feira (26) da inauguração da casa de apoio “Dona Gonçala”, em Barretos. A entidade acolherá familiares de pacientes de Franca que precisam se deslocar até a cidade… pic.twitter.com/MwIF9P3cz7 — Twit Palmeiras (@twitpalmeiras) May 27, 2026

“Que alegria estar aqui. É um prazer imenso, um momento especial para mim e para minha família. Está sendo um dos anos mais difíceis da minha vida. Eu falo que talvez eu trocaria tudo para ter mais um momento com ela [avó]. Fama, dinheiro, prazeres, poderes não valem nada se você não tiver as pessoas que você ama do seu lado”, disse emocionado.

Instituto de Estêvão cria casa de apoio em Barretos

A Casa Dona Gonçala faz parte do Instituto Estêvão Willian, criado em 2025 pelo atacante. A partir da próxima semana, o espaço começará a funcionar como lar temporário para pacientes em tratamento no Hospital de Amor.

Além disso, a estrutura possui capacidade para receber oito pacientes acompanhados de familiares. A equipe de assistência social do hospital fará os encaminhamentos das pessoas acolhidas no local.

Dessa forma, a casa também oferecerá hospedagem gratuita, alimentação adequada em parceria com o hospital, acolhimento humanizado e apoio emocional durante o tratamento. Paralelamente, voluntários atuarão no espaço, que seguirá aberto para doações.

“É a realização de um sonho nosso. Que seja só o começo de uma grande história e agora a história dela vai ser conhecida por muitas pessoas, vai inspirar muitas pessoas, além de nós”, celebrou o atacante.

Atualmente, Barretos conta com cerca de 700 casas de apoio destinadas a pacientes do Hospital de Amor. Entre elas está o Instituto Padre Roberto Lettieri, que recebe apoio financeiro do atacante Richarlison, jogador do Tottenham.

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