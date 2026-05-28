Com Felipão e sem Neymar, Brasil faz segundo treino na Granja Comary

A Seleção Brasileira realizou na manhã desta quinta-feira (28/5), seu segundo treino de preparação para a Copa do Mundo. Desta vez 22 dos 26 convocados estiveram presentes em campo na Granja Comary e realizaram uma atividade sob o comando de Carlo Ancelotti. O grande assunto, entretanto, ficou fora de campo. Afinal, Neymar mais uma vez foi desfalque e só deve voltar a trabalhar com os companheiros do Brasil na Copa do Mundo.

Internamente, a avaliação é de que o atacante ainda pode reunir condições físicas para atuar durante a primeira fase do Mundial. Por isso, a entidade estipulou um período inicial de 15 dias para acompanhar a evolução clínica do jogador. O prazo coincide com o limite estabelecido pela Fifa para alterações na lista final de convocados.

Já Danilo, que não treinou com os outros jogadores na quarta-feira, por ter jogado 90 minutos pelo Flamengo no dia anterior, trabalhou normalmente nesta quinta. Assim, o lateral-direito não deve ser problemas para o próximo compromisso do Brasil. Além de Neymar, as outras ausências ficam por conta de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, envolvidos na final da Uefa Champions League.

Outra novidade no treino foi a presença de Felipão. O técnico campeão do mundo em 2002 acompanhou a atividade e vai passar o dia com os jogadores. No período da noite, fará uma palestra ao plantel, pra falar sobre o Mundial.

O treino do Brasil

Na atividade, o treinador italiano comandou atividades de construção ofensiva com o grupo mesclado. Nos minutos finais, trabalhou um mini coletivo em campo reduzido com nove jogadores em cada lado. Vini Jr e Raphinha fizeram parte do treino. Contudo, Ancelotti não indicou o time titular para o embate contra o Panamá.

O Brasil realiza mais dois treinos em Teresópolis, antes de ir para o Rio de Janeiro, onde no domingo (31/5), enfrenta o Panamá, no Maracanã, em amistoso de despedida da torcida brasileira, rumo a Copa do Mundo.

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