STJD absolve Paulinho, do Palmeiras, após gesto em comemoração

A Quarta Comissão Disciplinar do STJD absolveu por unanimidade o atacante Paulinho, do Palmeiras, nesta quinta-feira (28). Nesse sentido, o jogador respondeu pelo gesto feito na comemoração do gol marcado contra o Flamengo, no último sábado (23), no Maracanã, mas os auditores entenderam que ele não cometeu infração disciplinar. A informação é do portal “ge”.

A procuradoria denunciou o jogador com base no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punição para atletas que provocam o público durante as partidas. A pena poderia variar entre duas e seis partidas de suspensão.

Durante a comemoração, o atacante realizou um gesto que a procuradoria considerou obsceno, embora ele seja frequentemente associado às torcidas organizadas de Palmeiras e Vasco, clube que revelou o jogador.

Concentrado para a partida contra o Junior Barranquilla-COL pela Libertadores, Paulinho enviou um vídeo para apresentar sua defesa ao tribunal. Assim, no depoimento, ele explicou que fez o gesto para homenagear a parceria entre as torcidas dos clubes pelos quais passou ao longo da carreira.

“Voltei a marcar depois de quase um ano sem jogar, na minha cidade natal e com minha família no estádio. Fiz o gesto para a torcida do Palmeiras e pela união das torcidas dos clubes em que atuei, como Vasco, Atlético-MG e Palmeiras”, afirmou.

“Não quis provocar a torcida do Flamengo em nenhum momento. Apenas representei uma história que tenho com essa parceria entre as torcidas”, acrescentou.

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