Carrascal, do Flamengo, pega gancho por expulsão contra o Palmeiras

O meia-atacante Jorge Carrascal, do Flamengo, pegou punição de três partidas por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento realizado nesta quinta-feira (28/5). Através da Quarta Comissão Disciplinar, o colombiano, denunciado pela Procuradoria com base no artigo 254 (conduta violenta) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), pegou novo gancho na temporada.

A suspensão de Carrascal se dá, afinal, pela expulsão, ainda aos 20′ do primeiro tempo durante a derrota do Fla por 3 a 0 para o Palmeiras, no Maracanã, no dia 23/5, pelo Brasileirão. Na ocasião, o jogador levantou demais o pé, acertando o rosto do zagueiro Murilo e recebendo cartão vermelho direto por parte do árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES).

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Esta foi, então, a terceira expulsão de Carrascal na temporada, sendo a segunda punição por parte do STJD. A primeira fora pelo vermelho contra o Corinthians, no dia 1º de fevereiro, na final da Supercopa do Brasil, em Brasília. Ele acertara o cotovelo no rosto de Breno Bidon, pegando, dessa forma, quatro partidas de gancho. Ele também recebeu vermelho direto no dia 12 de abril, em vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã. Pela reincidência, pegou três partidas e fica fora dos jogos contra Coritiba (neste sábado, 30/5), Chapecoense (22/7) e São Paulo (26/7).

STJD absolve técnico do Flamengo

O julgamento desta quinta também envolveu outras esferas ligadas ao jogo contra o Palmeiras. Afinal, o Flamengo recebeu multa de R$ 30 mil por arremesso de objetos no gramado por parte da torcida. Além disso, multa de R$ 15 mil por confusão registrada no estádio.

Fernando Munhoz, massagista do Flamengo, pegou 30 dias de suspensão, além de R$ 10 mil de multa por declarações contra a arbitragem. Já o técnico Leonardo Jardim passou ileso. Ele, que reclamara das decisões do árbitro durante sua coletiva de imprensa pós-jogo, foi absolvido pelo Tribunal.

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