Barboza exalta estrutura do Palmeiras e cita torcida: “Agora os terei ao meu lado”

O zagueiro Alexander Barboza deu os primeiros passos como jogador do Palmeiras nesta quarta-feira (27). Afinal, o defensor conheceu a Academia de Futebol, conversou com os novos companheiros e acompanhou as atividades da equipe no Allianz Parque.

Contratado para reforçar o sistema defensivo alviverde, o argentino estará apto para estrear a partir da abertura da próxima janela de transferências, marcada para 20 de julho. Empolgado, o defensor destacou a expectativa de atuar diante da torcida palmeirense, agora a seu favor.

“Já sofri contra a torcida do Palmeiras, agora os terei ao meu lado. Da minha parte, vou demonstrar a eles como um torcedor jogaria dentro de campo. Eles vão ver isso porque sou assim, me entrego 100%. O carinho que eles estão demonstrando por mim vou demonstrar para eles dentro de campo, representando-os. Eu vivo assim o futebol”, disse. “Sou um cara ganhador e estou chegando a um time ganhador, um time que todo ano compete e isso que me agrada no futebol, o que busco como jogador. Minha escolha neste momento é pelo projeto do Palmeiras, um projeto ganhador”, frisou ao site do clube.

Reencontro e elogios à estrutura alviverde

O jogador também reencontrou o volante Marlon Freitas, companheiro dos tempos de Botafogo, onde ambos conquistaram a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024. Além disso, segundo o defensor, a presença de um amigo no elenco facilita o processo de adaptação ao novo ambiente.

“É bom sempre ter gente conhecida, melhor ainda se forem amigos. Eu joguei mais de um ano com o Marlon, vivemos muitas coisas. Ter amigos dentro de um time de futebol é bom porque você já tem alguma intimidade, que não é fácil de construir. Isso com certeza vai me ajudar aqui no Palmeiras”, disse o zagueiro, que assinou contrato válido até dezembro de 2028, com possibilidade de renovação automática por mais uma temporada.

“A estrutura é das melhores que eu conheci, muito completa. O que me surpreendeu é a organização do clube, algo que o jogador precisa para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Desde o início estou sentindo isso, é um time organizado e a estrutura é muito bonita e completa”, destacou.

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