Diretoria do Cruzeiro trava decisão sobre renovação de Villalba

O Cruzeiro ainda não definiu o futuro do zagueiro Lucas Villalba. Com contrato válido até dezembro de 2026, o argentino entrou na reta final do vínculo sem garantia de permanência na Toca da Raposa. A comissão técnica comandada por Artur Jorge segue avaliando se o defensor continuará sendo peça importante para o elenco na próxima temporada.

Nos bastidores, o clube já iniciou conversas com os representantes do jogador, no entanto ainda não houve avanço definitivo para renovação. Enquanto isso, Villalba vive um cenário delicado: caso não renove até julho, ficará liberado para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e deixar o Cabuloso com custo zero no fim do ano.

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Cruzeiro busca reforços para a defesa

A Raposa entende que o setor defensivo pode passar por mudanças na próxima janela de transferências. O Cruzeiro monitora o mercado em busca de um zagueiro canhoto e tem Igor Júlio, do Brighton, como um dos principais alvos. Porém, a direção considera complicada a negociação neste momento e depende diretamente de uma saída no elenco atual.

Apesar da indefinição, o camisa 25 demonstra desejo de seguir em Belo Horizonte. Adaptado à cidade e ao ambiente do clube, Villalba vê com bons olhos a possibilidade de permanência. Entretanto, a perda de espaço após a chegada de Artur Jorge aumentou as dúvidas sobre o futuro do argentino dentro do planejamento da SAF.

Villalba iniciou a temporada de 2026 como titular absoluto ao lado de Fabrício Bruno. Com a troca no comando técnico, porém, Jonathan Jesus ganhou espaço e assumiu a vaga na equipe principal. Desde então, o argentino passou a alternar entre o banco de reservas e as oportunidades pontuais no time titular.

Contratado inicialmente por empréstimo junto ao Argentinos Juniors, em fevereiro de 2024, Villalba teve compra definitiva sacramentada pelo Cruzeiro no ano seguinte. Até aqui, o defensor soma 100 partidas e marcou dois gols com a camisa da Raposa.

Além do argentino, outros jogadores importantes vivem situação contratual indefinida. Os laterais-direitos William e Fagner também possuem vínculo somente até dezembro e seguem sem definição sobre possíveis renovações. A tendência é que a SAF trate os casos individualmente ao longo das próximas semanas.

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