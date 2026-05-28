Grêmio terá mudanças e aposta em jovens contra o Corinthians; veja provável escalação

O Grêmio deve apresentar mudanças importantes para enfrentar o Corinthians neste sábado (30), às 17h30, na Arena, pela última rodada do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo. Após o empate frustrado 2 com o Torque pela Sul-Americana, o técnico Luís Castro iniciou ajustes em praticamente todos os setores da equipe.

A principal baixa confirmada é o goleiro Weverton, que já se apresentou à Seleção Brasileira para disputar o Mundial. Além disso, Gabriel Grando sofreu fratura em um dos dedos da mão direita e também está fora do confronto. Dessa maneira, o jovem Thiago Beltrame surge como favorito para assumir a titularidade, enquanto Gabriel Menegon aparece como opção no banco de reservas.

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Gabriel Mec pode ganhar chance no Grêmio

As mudanças não param no gol. Pavon e Luís Eduardo deixaram o último jogo com problemas físicos e devem desfalcar o Tricolor diante do Corinthians. Na defesa, Marcos Rocha tende a assumir a lateral direita, enquanto Wagner Leonardo e Kannemann disputam espaço ao lado de Viery. Ainda existe expectativa sobre uma possível recuperação de Gustavo Martins, que trata dores na coxa direita.

No meio-campo e no ataque, Luís Castro também prepara novidades. Arthur desponta como candidato a iniciar a partida entre os titulares, o que deve levar Tiaguinho ao banco. Léo Pérez aparece forte na disputa por vaga no setor de criação, embora Noriega siga como alternativa observada pela comissão técnica.

Além disso, Gabriel Mec ganhou força nos bastidores após boa atuação saindo do banco contra o City Torque. O jovem atacante agradou pela movimentação e intensidade ofensiva e pode receber a primeira oportunidade entre os 11 iniciais. A tendência, inclusive, é que Braithwaite fique como opção no banco de reservas.

Pelos lados do ataque, Tetê pode ser mantido pela direita, apesar da concorrência com Enamorado. Já Francis Amuzu deve seguir como titular no lado esquerdo, principalmente pela sequência positiva nas últimas partidas. A comissão técnica entende que o belga vem crescendo fisicamente e ganhando importância no sistema ofensivo gremista.

Provável escalação

Uma provável escalação do Grêmio tem: Thiago Beltrame; Marcos Rocha, Wagner Leonardo (ou Gustavo Martins), Viery e Pedro Gabriel; Léo Pérez, Arthur e Gabriel Mec; Tetê (ou Enamorado), Carlos Vinicius (ou Braithwaite) e Amuzu.

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