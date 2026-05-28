SAF do Botafogo terá novo controlador a partir da próxima semana

O Botafogo terá, enfim, um novo controlador para a SAF a partir da próxima semana. De acordo com o “Canal do Manel”, a novela chegará ao fim com a mudança de mês.

O Conselho Deliberativo do Botafogo deve convocar uma assembleia para segunda ou terça-feira (1 e 2). Nela, haverá a votação pelo novo investidor. O clube tem seis propostas sobre a mesa, mas a GDA Luma aparece como a favorita para ser a sócia majoritária do Alvinegro.

O acordo societário, segundo a publicação, será nos moldes da Eagle Football, dona de 90% das ações, mas sem o poder de voto nas assembleias. Há cláusulas de proteção no contrato com o Mais Tradicional.

A GDA tem como especialidade atacar “ativos podres”. Em outras palavras, empresas que podem ser adquiridas por valores abaixo do mercado por conta de problemas financeiros. Mas com um alto potencial para reestruturação.

Em fevereiro deste ano, Textor, ainda à frente da SAF, conseguiu aprovar um empréstimo de 25 milhões de dólares (R$ 124 milhões) justamente da GDA, mas com juros elevados. Com a grana, o Botafogo saiu do transfer ban por conta de uma dívida com o Atlanta United (EUA) pela aquisição do meia Almada, em junho de 2024.

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