Cuiabano volta à titularidade no Vasco após um mês: “Muito feliz”

O lateral-esquerdo Cuiabano voltou à titularidade do Vasco após nove jogos. Foi na última quarta-feira (27/5), em vitória por 3 a 0 sobre o Barracas Central (ARG), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ausente desde 26 de abril por edema na coxa esquerda, o jogador repercutiu seu retorno, admitindo que o período ausente “não foi fácil”.

“Não foi um momento tão fácil para mim, eu estava vindo e desempenhando um belo futebol, eu estava no melhor momento aqui no Vasco e aconteceu um imprevisto. Isso acontece com todos os jogadores, então agora estou voltando mais forte, estou muito feliz pela minha volta. O que eu puder estar fazendo para ajudar o Vasco, isso que importa e estou muito feliz também pelo grupo. O grupo está unido, então isso que é o mais importante”, disse na zona mista após a vitória.

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Cuiabano virou pilar no Vasco

Contratado em fevereiro por empréstimo junto ao Nottingham Forest (ING), Cuiabano rapidamente se tornou um pilar da equipe vascaína. Afinal, participou de cinco gols em suas oito primeiras partidas, ganhando a titularidade do contestado Lucas Piton, antigo titular da posição.

Sua lesão se deu durante a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, dia 26 de abril, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão. Em um primeiro momento, sua ausência não foi sentida, com o Cruz-Maltino ficando os primeiros cinco jogos sem perder. No entanto, engrenou período de quatro partidas sem vencer, incluindo as três pesadas derrotas para Inter (4 a 1), Olímpia (3 a 1) e Red Bull Bragantino (3 a 0). Nesta última, ele retornou à equipe, entrando em campo logo aos 7′ do segundo tempo e melhorando o time apesar do revés. Contra o Barracas, voltou, enfim, à titularidade.

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