Palmeiras x Junior Barranquilla, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Palmeiras recebe o Junior Barranquilla nesta quinta-feira, 28 de maio, no Nubank Parque, em São Paulo, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores 2026. A partida começa às 19h (horário de Brasília). O Verdão ocupa a segunda posição do Grupo F com oito pontos e depende apenas de si para avançar. O Junior Barranquilla, sem chances de classificação na Libertadores, ainda pode garantir vaga nos playoffs da Sul-Americana.
A jornada esportiva da Voz do Esporte abre os trabalhos a partir das 17h30 para acompanhar este grande duelo. Cesar Tavares, que estará presente no estádio, assume o microfone para narrar cada lance e ditar o ritmo da partida.