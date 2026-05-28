Atlético avança com Everson, e Dudu abre jogo sobre futuro no clube

Com a vitória do Atlético sobre o Puerto Cabello-VEN, o Galo garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e manteve uma sequência importante no cenário continental. Desde 2021, o clube mineiro mantém sua participação a fase mata-mata dos torneios organizados pela Conmebol.

LEIA MAIS: Barba define Bernard, autor de gol decisivo do Atlético na Sula: “O melhor”

Presente em todas essas campanhas, o goleiro Everson destacou a importância da continuidade do Atlético nas fases decisivas. O camisa 22 relembrou campanhas recentes do clube e valorizou o desempenho alvinegro em torneios internacionais. Além disso, o arqueiro ressaltou a força da Arena MRV em jogos eliminatórios, especialmente pela pressão criada pela torcida atleticana desde então.

Everson valoriza sequência internacional do Atlético

O goleiro, aliás, relembrou a consistência do Atlético nas últimas temporadas continentais. O Galo caiu na semifinal da Libertadores de 2021, nas quartas em 2022, nas oitavas em 2023 e foi finalista em 2024. Já em 2025, o clube voltou a disputar uma decisão internacional ao alcançar a decisão da Sul-Americana, embora tenha saído de campo derrotado.

A comissão técnica, nesse sentido, entende que a experiência acumulada pelo elenco em torneios internacionais pode ser um diferencial quando se trata de mata-mata. Desse modo, Everson é visto como uma das lideranças do grupo e um dos símbolos da estabilidade atleticana em competições da Conmebol.

“Para chegar às finais, temos que estar no mata-mata. Desde 2021 estamos no mata-mata. Em 21 saímos pelo gol fora, invictos. Nos outros anos fizemos grandes copas. Nas duas últimas da Conmebol chegamos nas finais. Sabemos que na nossa casa, com a sinergia da torcida, somos fortes no mata-mata. É trabalhar para ser uma equipe forte e ajudar o time a passar de fase”, declarou o camisa 22.

Dudu abre o jogo sobre permanência no Galo

Após a classificação, outro personagem que chamou atenção foi Dudu. Diferente de Everson, o atacante vive momento delicado no Atlético e teve o futuro questionado. Eduardo Domínguez chegou em fevereiro de 2026 e, desde então, Dudu perdeu espaço com o treinador. Mesmo assim, o camisa 92 deixou claro que pretende continuar no clube mineiro.

“Eu tenho contrato até dezembro do ano que vem com o Atlético. Não penso em me mudar para nenhum clube brasileiro. Tenho minhas pretensões aqui dentro do Galo. Espero que eu possa melhorar no segundo semestre para jogar mais e ajudar mais o Atlético”, declarou o atacante, na zona mista da Arena MRV.

Bem como o cenário contratual chama atenção. Dudu já disputou 12 partidas pelo Brasileirão, limite estabelecido pela CBF para atuar por outro clube da Série A na mesma edição do campeonato. Em suma, caso entre em campo contra o Vasco, no próximo domingo (31), o atacante só poderá ser negociado com equipes do exterior ou de divisões inferiores do futebol brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.