Real Madrid planeja reformulação com retorno de joias reveladas pelo clube

O Real Madrid já começou a planejar mudanças no elenco pensando em 2026/27 após uma temporada abaixo das expectativas. E a reformulação pode custar relativamente pouco aos cofres do clube: cerca de 23 milhões de euros (R$ 135,24 milhões).

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Marca, nesta quinta-feira (28), o clube espanhol avalia uma estratégia baseada no retorno de jogadores formados em suas categorias de base. Entre saídas, renovações pendentes e dúvidas sobre o elenco atual, a diretoria vê nesses atletas uma alternativa mais econômica para reforçar diferentes setores da equipe.

Os nomes observados são o meio-campista Nico Paz, de 21 anos, atualmente no Como, o zagueiro Jacobo Ramón, também de 21 anos e companheiro de equipe do argentino no futebol italiano, além do atacante Víctor Muñoz, de 22 anos, que se destacou pelo Osasuna.

De acordo com a publicação, o Real precisaria investir aproximadamente 9 milhões de euros (R$ 52,9 milhões) para trazer Nico Paz de volta, 6 milhões de euros (R$ 35,3 milhões) por Jacobo Ramón e mais 8 milhões de euros (R$ 47 milhões) por Víctor Muñoz.

Os três chegam valorizados após boas temporadas. Nico Paz e Jacobo Ramón ajudaram o Como a garantir uma vaga histórica na próxima Champions, enquanto Víctor Muñoz virou uma das surpresas da última edição de LaLiga e acabou convocado para defender a seleção espanhola na Copa do Mundo.

Real Madrid monitora outros reforços

Além desses possíveis retornos, o Real Madrid também conta com a volta de Endrick, que estava emprestado ao Lyon. Além disso, o clube segue observando jovens das categorias de base para compor o elenco principal.

Na defesa, alguns nomes aparecem como candidatos a ganhar espaço na próxima temporada. De acordo com a imprensa espanhola, são: os zagueiros Joan Martínez, Valdepeñas e Diego Aguado, além do lateral David Jiménez.

