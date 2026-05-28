Dupla promissora do Vasco faz “estreia” juntos

A torcida do Vasco tem uma dupla para ficar de olho para os próximos anos. O meia Lukas Zuccarello, de 19 anos, e o atacante Bruno Lopes, de 18, atuaram juntos pela primeira vez no profissional da equipe durante a vitória por 3 a 0 sobre o Barracas Central (ARG), na última quarta-feira (27/5), pela Sul-Americana. A dupla, afinal, é promessa de bom futebol.

Zuccarello, natural de São Paulo (SP), chegou ao Cruz-Maltino em 2022 após boa passagem pela base do Sport. Antes, passara por Corinthians (sub-11 e sub-13), além do Nacional-SP (também pelo sub-13). Desde que chegou ao Rio de Janeiro, porém, logo demonstrou sua qualidade com boas atuações pelo Sub-17. Logo em sua primeira temporada no Vasco, conquistou o Campeonato Carioca da categoria, em 2022.

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Já Bruno Lopes, natural de Tupã (SP), chegou em 2023. Um ano mais novo, o jovem chegou proveniente do Azuriz (PR), estreando no Carioca Sub-17 de 2023. E a primeira partida atuando junto de Zuccarello foi histórica. Afinal, o atacante foi titular, mas foi expulso logo aos 36′ em clássico contra o Flamengo, pelo Carioca Sub-17. Na ocasião, o goleiro Phillipe Gabriel “rompeu a bolha” ao ir para a área aos 44′ do segundo tempo e marcar de cabeça, garantindo o empate e a disputa de pênaltis, sendo o herói. O time, porém, perdeu na final para o Fluminense.

Campeões juntos

Em 2024, a dupla subiu ao mesmo tempo para o sub-20, iniciando uma parceria de sucesso. Não à toa, o Vasco foi campeão da Copa Rio da categoria ao golear o Flamengo por 4 a 1, com direito a gol de ambos. Apesar de não atuarem juntos, já que Bruno Lopes foi titular, e Zuccarello, reserva, os dois se destacaram na conquista. Eles também venceram o Carioca da categoria – novamente em cima do arquirrival rubro-negro.

Na temporada seguinte, passaram a atuar mais vezes juntos, especialmente no Brasileirão Sub-20. Eles poderiam tornar-se bicampeões cariocas, mas a equipe perdeu a final para o Botafogo nos pênaltis. Já em 2026, participaram juntos da campanha do título da Copa Rio, ainda que não tenham jogado a reta final.

Zuccarello estreou profissionalmente em 2025, atuando em nove partidas. Em 2026, já foi a campo em três oportunidades, somando 12 aparições. Conhecido pelas assistências e gols de fora da área, Zucca ainda não participou de tentos pelo time profissional. Bruno Lopes, por sua vez, apareceu no time de cima em vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, pelo Brasileirão de 2024. Na ocasião, apenas com 16 anos. Ele voltou a campo durante o Carioca de 2025, atuando em cinco partidas, mas só voltaria aos profissionais na vitória sobre o Barracas, fazendo a “estreia” em 2026.

Assim, o jogo em questão marcou a primeira atuação da dupla profissionalmente falando. Bruno Lopes, que tem contrato até 2029 na Colina, já tem 37 gols pela base do Vasco, enquanto Zuccarello tem 38. O meia, por fim, possui vínculo até dezembro de 2028.

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