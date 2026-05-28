Dorival ganha reforços e São Paulo terá retornos no Mangueirão

O São Paulo deve ter duas novidades importantes para enfrentar o Remo, neste domingo (1º), às 20h30, no Mangueirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ficarem fora das primeiras partidas de Dorival Júnior no retorno ao clube, Marcos Antônio e Cauly avançaram na recuperação física e têm boas chances de aparecer entre os relacionados para o confronto em Belém.

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Os dois jogadores participaram normalmente das atividades no CT da Barra Funda nesta quinta-feira (28) e, embora devam começar no banco de reservas, representam um reforço importante para o treinador. O retorno acontece em momento estratégico, principalmente porque o elenco sofreu com desfalques nas últimas semanas e perdeu opções importantes no setor de criação e marcação.

Dorival tenta recuperar força do elenco

Marcos Antônio não atua desde 14 de abril, quando sofreu lesão no reto femoral da perna direita. Já Cauly ficou fora desde o dia 16 de maio, após sentir dores no adutor da coxa direita durante a derrota para o Fluminense. Ambos passaram por período de transição física e agora estão liberados para voltar gradualmente aos jogos oficiais.

O treinador são-paulino já havia destacado publicamente a preocupação com o número de atletas no departamento médico. No momento, o clube ainda segue sem contar com Sabino, Luciano, Bobadilla e Lucas, todos em recuperação de problemas físicos. Mesmo assim, internamente existe confiança de que o elenco ficará mais competitivo nas próximas semanas.

Dorival entende que a recuperação dos jogadores será fundamental para consolidar sua proposta de jogo. A equipe ainda oscila dentro das partidas, mas apresentou evolução defensiva nos últimos compromissos. Ao mesmo tempo, o técnico tenta encontrar maior equilíbrio ofensivo para transformar posse de bola em produtividade no ataque.

Nos primeiros três jogos desde o retorno ao São Paulo, Dorival somou uma vitória e dois empates. O desempenho é considerado aceitável pela diretoria, principalmente diante do cenário de muitos desfalques. Agora, o duelo contra o Remo surge como oportunidade importante para o time ganhar confiança antes da pausa do calendário.

O São Paulo ocupa atualmente a sétima colocação do Brasileirão, com 25 pontos, e tenta encurtar distância para o grupo que briga pelas primeiras posições. Uma vitória fora de casa pode aproximar a equipe do G4 e aumentar a tranquilidade para o período sem jogos oficiais.

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