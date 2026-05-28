Pezzolano ganha reforços; veja provável escalação do Internacional

O Internacional iniciou a preparação para enfrentar o Bragantino, no próximo domingo (31), às 11h, fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será a última do Colorado antes da pausa para a Copa do Mundo, e o técnico Paulo Pezzolano já começou a trabalhar possíveis mudanças na equipe titular.

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A principal dúvida da comissão técnica está no lado esquerdo do ataque. Bernabei recebeu um cartão vermelho diante do Vitória após dois amarelos e desfalca o clube gaúcho no confronto em Bragança Paulista. O argentino vinha atuando em função mais ofensiva nas últimas partidas, o que obrigará Pezzolano a buscar uma nova alternativa para o setor.

Carbonero vira favorito no Colorado

O principal candidato para assumir a vaga é Carbonero. O atacante colombiano retorna após cumprir suspensão e ganhou força para começar entre os titulares. Do mesmo modo, existia expectativa de convocação do jogador para a Copa do Mundo pela seleção colombiana, algo que impediria sua utilização neste fim de semana. Entretanto, o nome do atacante acabou ficando fora da lista final de Néstor Lorenzo.

Borré também aparece como alternativa, embora em cenário menos provável. No último jogo do Internacional, o atacante colombiano atuou ao lado de Alerrandro em uma função mais recuada. Outra possibilidade analisada pela comissão técnica envolve a entrada do jovem Allex pelo lado esquerdo, com Carbonero retomando posição mais centralizada no ataque colorado.

Além das dúvidas ofensivas, Pezzolano também monitora a situação do zagueiro Juninho. O defensor deixou a última partida sentindo fortes cãibras após uma dividida e ainda passará por reavaliações do departamento médico no decorrer da preparação.

O Colorado também teve baixas importantes no CT Parque Gigante. Rochet e Félix Torres foram liberados para se apresentar às seleções de Uruguai e Equador, respectivamente, para a disputa da Copa do Mundo, na América do Norte. Por outro lado, o volante Paulinho voltou aos treinos após recuperação de lesão muscular e passou a ser opção novamente no elenco colorado.

Sem atuar desde o empate diante do Botafogo, no dia 25 de abril, Paulinho retomou atividades normalmente com o grupo. O volante chegou a ficar no banco contra o Fluminense, mas voltou a sentir dores posteriormente. A expectativa, portanto, é de que ele esteja à disposição para o duelo contra o Bragantino.

Provável escalação

Uma provável escalação do Internacional tem: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Allex; Carbonero e Alerrandro.

Após o confronto pelo Brasileirão, o elenco colorado será liberado para um período de férias. O retorno aos treinamentos está marcado para o dia 22 de junho. Já a volta oficial do Colorado aos gramados deve ocorrer em 22 de julho, contra o Cruzeiro, no Beira-Rio.

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