Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Cruzeiro ocupa posição segura no Grupo D da Copa Libertadores para avançar às oitavas de final. O destino do clube estrelado na competição continental será definido nesta quinta-feira (28/5), a depender do resultado contra o Barcelona-EQU e também do placar no embate entre Boca Juniors-ARG e Universidad Católica-CHI.

Diante da importância do confronto, o time da Voz do Esporte inicia o aquecimento a partir das 20h para esquentar o clima deste eletrizante. Quem assume a narração é Ricardo Froede, soltando a voz para não deixar passar nenhum detalhe em campo.