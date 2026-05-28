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Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h
Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h -

O Cruzeiro ocupa posição segura no Grupo D da Copa Libertadores para avançar às oitavas de final. O destino do clube estrelado na competição continental será definido nesta quinta-feira (28/5), a depender do resultado contra o Barcelona-EQU e também do placar no embate entre Boca Juniors-ARG e Universidad Católica-CHI.

Diante da importância do confronto, o time da Voz do Esporte inicia o aquecimento a partir das 20h para esquentar o clima deste eletrizante. Quem assume a narração é Ricardo Froede, soltando a voz para não deixar passar nenhum detalhe em campo.

Dando o tom analítico, João Miguel Lotufo destrincha as jogadas e os pontos fortes de cada elenco, ao lado de Junior Azevedo, focado em trazer o boletim informativo de campo em tempo real. Clique no link acima para acompanhar cada detalhe do duelo.

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