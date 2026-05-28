Neymar vive calvário de lesões desde a última Copa do Mundo; veja a lista

Principal jogador brasileiro da última década e maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, Neymar foi convocado para disputar sua quarta Copa do Mundo. Na lista final, o camisa 10 foi chamado pela primeira vez por Carlo Ancelotti, sobre o pretexto de ter evoluído fisicamente nos últimos meses.

Contudo, apesar do voto de confiança de Ancelotti, Neymar está novamente lesionado. Nesta quinta-feira, o médico da Seleção Brasileira confirmou que o camisa 10 está com uma lesão grau 2 na panturrilha.Dessa forma, a lesão o deve tirar dos amistosos contra Panamá e Egito antes da Copa. Além de possivelmente da estreia no Mundial, contra Marrocos, no dia 13. Todavia, apesar do diagnóstico, Neymar não deve ser cortado e vai permanecer no elenco da Seleção Brasileira.

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Essa lesão é mais uma na lista das diversas contusões sofridas por Neymar desde o final da Copa de 2022. Ao todo, o camisa 10 sofreu onze lesões neste ciclo de Copa do Mundo, o que o afastou por um bom tempo da Seleção Brasileira. Sendo assim, sua última partida foi em 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma ruptura de LCA no joelho.

Veja a lista de lesões sofridas por Neymar desde a última Copa do Mundo:

2023

Fevereiro: Poucos meses após a disputa da Copa do Mundo de 2022, Neymar passou por uma operação no tornozelo. Portanto, foram 131 dias fora dos gramados e 18 jogos perdidos.

Agosto: Nos meses seguintes, Neymar passou por uma lesão muscular na coxa e perdeu 31 dias. Sendo assim, foram oito jogos como desfalque.

Outubro: Em partida pela Seleção Brasileira, Neymar sofreu uma das lesões mais graves de sua carreira, rompendo o Ligamento Cruzado Anterior e do menisco do joelho esquerdo. O camisa 10 ficou parado por 367 dias e ficou de fora de 67 partidas.

2024

Novembro: Após a recuperação da lesão de LCA, Neymar retornou aos gramados e pouco tempo depois se lesionou novamente. O craque teve uma lesão muscular na coxa e dessa forma, ficou 91 dias fora de combate, perdendo 14 jogos.

2025

Março: Já de volta ao futebol brasileiro, Neymar teve sua primeira lesão no Santos em março, quando sofreu com um edema muscular na coxa esquerda, ficando 40 dias fora dos gramados e sendo ausência em 4 jogos.

Abril: Pouco tempo depois de retornar aos gramados por conta do edema, Neymar sofreu com mais uma lesão muscular na coxa esquerda e ficou 35 dias de molho, perdendo seis jogos pelo Santos.

Setembro: Já meses depois, Neymar sofreu uma nova lesão muscular na coxa, dessa vez na perna direita. Sendo assim, foram 45 dias em tratamento da lesão, com nove jogos como desfalque.

Novembro: Na reta final do Brasileirão, Neymar teve uma contusão no menisco do joelho esquerdo e ficou uma semana como desfalque no Santos, portanto, perdendo uma partida.

Dezembro: Ao final da temporada, Neymar passou por uma artroscopia no menisco do joelho esquerdo e ficou 62 dias em recuperação da cirurgia, dessa forma, sendo baixa nos primeiros 10 jogos do Santos na temporada.

2026

Abril: De volta aos gramados, Neymar passou por um controle de carga por conta de sobrecarga muscular, ficando 10 dias fora dos gramados, sendo assim desfalque em duas partidas do Santos.

Maio: Agora, prestes a jogar mais uma Copa do Mundo, Neymar sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e deve ficar de fora por 15 dias – além dos 15 dias em que não jogou pelo Santos desde a lesão.

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