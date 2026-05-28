Diniz apoia Yuri Alberto, vaiado na derrota do Corinthians: “Torcida tem carinho por ele”

Yuri Alberto teve mais uma atuação apagada na última quarta-feira (27), na derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Platense, da Argentina. O atacante não vive bom momento e soma apenas um gol nos últimos 14 jogos.

O jogador saiu de campo aos 35 minutos do segundo tempo do jogo na Neo Química Arena e recebeu vaias da torcida. Aliás, a reação ocorreu pouco mais de dez dias após o atacante revelar publicamente a vontade de deixar o Timão depois da Copa do Mundo.

Na entrevista coletiva após o revés para o time argentino, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o técnico Fernando Diniz apoiou o atacante.

“Natural, coisa que acontece. Embora tenha pouca idade, experiente, começou muito cedo no Santos e tem casca para suportar e saber que é uma coisa normal, pelos últimos acontecimentos. É uma coisa que podia acontecer e vai sair mais forte disso. Ele tem carinho enorme pelo Corinthians e a torcida tem carinho enorme por ele”, comentou o treinador.

Apesar da má fase, Yuri Alberto deve começar como titular do Corinthians no próximo sábado (30), às 17h30 (de Brasília), quando enfrenta o Grêmio, fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, este será o último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo.

Vale destacar que Yuri Alberto ainda não recebeu propostas de clubes europeus. Aliás, a janela de transferências no futebol brasileiro ficará aberta entre 20de julho e 11 de setembro.

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