Torcida da Irlanda protesta contra Israel e paralisa amistoso em Dublin

O amistoso entre Irlanda e Catar, disputado nesta quinta-feira, em Dublin, ficou marcado por protestos da torcida irlandesa. Durante a partida, torcedores lançaram bolas de tênis no gramado com adesivos em apoio à Palestina e exibiram faixas contra a seleção de Israel.

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Os protestos aconteceram por causa do confronto entre Irlanda e Israel, marcado para setembro pela Liga das Nações. Dessa maneira, parte da torcida pede o cancelamento da partida diante do cenário político envolvendo o conflito no Oriente Médio.

Ainda no primeiro tempo, o jogo precisou ser interrompido em duas ocasiões para que a segurança retirasse os objetos lançados no campo e controlasse a situação nas arquibancadas.

O duelo entre Irlanda e Israel está marcado para o dia 27 de setembro, às 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B3 da Liga B da Liga das Nações.

Além disso, nos últimos dias, o assunto já vinha gerando debates no país. Isto porque, antes do amistoso contra o Catar, o lateral Séamus Coleman comentou o tema em entrevista coletiva e afirmou que os jogadores não deveriam carregar a responsabilidade sobre uma possível decisão de cancelar a partida.

“Isso deveria ser resolvido acima de nós. Sou pai, marido e tenho coração. Sei diferenciar o certo do errado. O que está acontecendo é horrível e muito triste. Ou seja, é uma situação difícil para os jogadores”, declarou o capitão da seleção irlandesa.

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