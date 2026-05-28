Fluminense leva gol pelo décimo jogo seguido

Apesar da vitória por 3 a 1 sobre o Deportivo La Guaira (VEN) na última quarta-feira (27/5), o Fluminense se aproximou de uma marca negativa que não ocorre desde 2024. Afinal, com o gol sofrido, o time chegou ao décimo jogo consecutivo sendo vazado, o que liga alerta nas Laranjeiras.

Mesmo aparecendo na terceira posição do Brasileirão, o Flu detém a pior defesa dentre os oito primeiros colocados, com 22 gols sofridos. São, aliás, nove a mais que o líder Palmeiras (13), dono da melhor defesa do certame.

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Relembre a sequência

E tal sequência se iniciou na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, dia 26 de abril, pela 13ª rodada do Brasileirão. Depois, a equipe emplacou quatro jogos sem vencer, perdendo por 2 a 0 para Bolívar (BOL), e Inter, e empatando com Rivadavia (ARG) por 1 a 1, e com o Vitória por 2 a 2. Pela Copa do Brasil, o Tricolor venceu o Operário por 2 a 1, e o gol sofrido quase custou caro na reta final da partida, válida pela volta da quinta fase.

Depois, outras vitórias por 2 a 1: contra São Paulo e Bolívar. Na sequência, fora de casa, o Fluminense perdeu, então, por 1 a 0 para o Mirassol. Por fim, venceu o La Guaira por 3 a 1, chegando aos dez jogos seguidos sofrendo gol. A última vez que isso ocorreu foi em 2024, quando o time lutava incansavelmente contra o rebaixamento. Na ocasião, o Flu ainda chegou aos 11 jogos levando gol dos adversários. Para evitar que iguale tal marca, o time de Luis Zubeldía precisará passar em branco contra o Cruzeiro, fora de casa, domingo (31/5), pela 18ª rodada do Brasileirão.

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