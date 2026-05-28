Lingard viaja à Inglaterra e desfalca o Corinthians contra o Grêmio

O Corinthians não terá o atacante Jesse Lingard no confronto contra o Grêmio, às 17h30 (de Brasília) do próximo sábado (30), em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da pausa para a Copa do Mundo. Afinal, o Timão liberou o jogador para viajar à Inglaterra devido a uma questão de saúde na família.

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“O atacante Jesse Lingard recebeu autorização da diretoria de futebol e pelo técnico Fernando Diniz para viajar à Inglaterra, nesta quinta (28/05), para cuidar de assuntos familiares. O atleta será liberado do jogo diante do Grêmio, no próximo sábado (30/05), pelo Campeonato Brasileiro”, informou o Corinthians através de uma nota.

Até o momento, Lingard disputou 17 partidas pelo Corinthians, nove como titular, e marcou dois gols. Além disso, distribuiu uma assistência.

Aliás, o atacante inglês esteve em campo na última quarta-feira (27), quando a equipe paulista perdeu por 2 a 0 para o Platense. Na ocasião, ele entrou aos 35 minutos do segundo tempo do jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores

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