Bernard revela propostas para deixar o Atlético e toma decisão sobre o futuro

Autor do gol da classificação do Atlético às oitavas de final da Sul-Americana, Bernard teve o nome ligado para uma possível transferência na próxima janela. O atacante revelou que recebeu uma oferta para retornar ao futebol da Grécia e também de outros clubes, mas declarou que deseja permanecer no Galo.

Bernard tem contrato até o fim de 2027 com o Atlético e afirmou ter recebido propostas no mercado da bola. Contudo, vibrou com a fase do time e falou que seu objetivo é ficar em Belo Horizonte.

“Tive proposta para sair. Eu fui muito feliz lá (na Grécia). Tive bons momentos. Eu tive algumas conversas, algumas propostas para poder voltar, mas não só para lá. Mas eu sempre deixei bem claro que eu estou muito feliz aqui”, disse o atacante, antes de completar:

“Estou onde eu quero estar e estou muito feliz não só com o momento. Mesmo quando as coisas não estavam funcionando, eu sabia que poderia dar uma virada. Eu sempre trabalhei para isso, vou continuar trabalhando para ajudar o Galo a ficar cada vez mais forte”.

Aliás, na Grécia, Bernard atuou por duas temporadas pelo Panathinaikos, com 84 jogos, 13 gols e 15 assistências. Em seguida, retornou ao Brasil para defender o Galo.

Bernard se recupera após críticas da torcida

O jogador tem vivido uma temporada de oscilação no Atlético. Afinal, depois da partida contra o Juventud, pela Sul-Americana, recebeu críticas por ter provocado a torcida. Entretanto, na última quarta-feira (27), fez o único gol da vitória sobre o Puerto Cabello e teve o nome gritado pela massa atleticana.

Com o tento, isolou-se como o maior artilheiro da história do Galo na Sul-Americana, com seis bolas na rede. Na atual temporada, disputou 28 partidas, com cinco gols e uma assistência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.