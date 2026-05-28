Técnico da Espanha fala sobre favoritismo na Copa e diz: “Temos margem para melhorar”

A Espanha é uma das favoritas para a Copa do Mundo? Na opinião do técnico Luís de la Fuente, a seleção espanhola está entre as mais cotadas, mas não é a única. Em entrevista ao site da Fifa, o treinador da La Roja falou sobre as expectativas para a Copa que se aproxima.

De la Fuente fez questão de engrandecer a identidade da sua equipe, que chega para o Mundial sob os olhares de todo planeta por ser a atual campeã da Eurocopa. O técnico destacou a quantidade de talentos que tem nas mãos, mas enfatizou que é uma seleção muito jovem, com margem para evoluir ainda mais.

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“A capacidade de seguir melhorando. A margem de melhora ainda é muito grande. Temos uma geração de jogadores muito brilhante e com muito talento mas também muito jovem. E a combinação entre juventude e experiência faz com que o grupo esteja fortalecido e tenha uma identidade bem definida. Será uma oportunidade, em um torneio tão importante e com seleções tão fortes, para confirmar tudo o que já mostramos até agora. Mas agora o nível de exigência será ainda maior”, disse o treinador.

O técnico, inclusive, falou sobre a possibilidade de comandar na Copa do Mundo tantos jogadores que passaram pela sua batuta nas categorias de base. De la Fuente admitiu estar orgulhoso de ver que seu trabalho rendeu frutos, e que essa relação longa com os jogadores pode ser um diferencial.

“Um orgulho tremendo. Minha relação com esses jogadores, com cerca de 90% do elenco atual da seleção, vem de muitos anos. Com alguns deles, de dez ou 12 anos. Vivi toda essa evolução, crescemos juntos… Isso vai muito além da relação entre treinador e jogador. Há algo muito mais intenso. E acredito que essa é uma das nossas maiores forças: o conhecimento mútuo que temos nos dá tranquilidade para exigir o máximo de nós mesmos. Dá muita tranquilidade”, destacou.

Favoritismo?

Por fim, De la Fuente respondeu sobre o enorme favoritismo que paira sobre a seleção da Espanha para esta Copa do Mundo. Contudo, na opinião do treinador, a seleção espanhola não está sozinha neste pedestal de candidatas ao título mundial.

“Gosto do fato de estar entre “uma das favoritas”. Há muitas seleções candidatas, talvez mais do que eu me lembro em outras Copas do Mundo. São equipes com qualidade e atitude para serem campeãs. Isso não pode virar uma pressão para nós. O que conquistamos até aqui é fruto de muito trabalho e de um grande desempenho coletivo. Foi esse caminho que nos trouxe até aqui”, finalizou.

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