Treino do Flamengo tem reforço de jovens da base

Já bastante desfalcado por conta de seus convocados para a Copa do Mundo, o Flamengo treinou com o reforço caseiro de diversos jovens da base nesta quinta-feira (28/5). As atividades, afinal, visam o duelo contra o Coritiba, neste sábado (30/5), pela 18ª rodada do Brasileirão.

O Rubro-Negro até tentou adiar o jogo em questão, visto que não poderá contar com nove jogadores convocados para suas seleções. Sem sucesso junto à CBF, no entanto. Dessa forma, com boa parte de seu elenco fora de ação, o técnico Leonardo Jardim pediu a participação de alguns garotos que atuam pelo sub-20 da equipe.

LEIA MAIS: Carrascal, do Flamengo, pega gancho por expulsão contra o Palmeiras

São os casos do lateral-direito Daniel Sales, dos zagueiros João Victor e Daniel Carvalho (o Thuram), o lateral-esquerdo Johnny Góes, o volante Kaio Nóbrega, o meia Sayago e o atacante Joshua, segundo informações do “ge”. Isso não garante, porém, a participação deles na partida contra o Coritiba, nem em treinos futuros. Ou seja, eles não estão integrados ao elenco profissional, apesar de já terem atuado pelo time de cima.

A ideia do Flamengo, aliás, é passar a aproveitar mais seus jovens, com o objetivo de rejuvenescer seu elenco. O Rubro-Negro utilizará o período de paralisação para a Copa do Mundo para observar mais seus talentos internos, a fim de reforçar o elenco principal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.