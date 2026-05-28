Davide Ancelotti acerta com clube francês, diz jornal

Com foco na Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, o auxiliar técnico e filho de Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti, acertou sua ida para o Lille, da França, após a realização da competição. De acordo com o jornal L’Equipe, o treinador, que teve passagem como treinador pelo Botafogo, vai substituir Bruno Genesio no clube francês.

Presidente do Lille, Olivier Létang conhece bem Davide. Afinal, o dirigente trabalhou com ele e Carlo Ancelotti quando era diretor do PSG. Há, portanto, expectativas de que a divulgação seja feita na coletiva de imprensa marcada pela equipe para a próxima segunda-feira (1°).

O Lile, aliás, ficou na terceira colocação no campeonato local e vai disputar a Champions League na próxima temporada. Davide terá o zagueiro brasileiro Alexsandro no elenco.

Diante disso, Davide Ancelotti terá a primeira oportunidade como treinador na Europa. Ele iniciou a carreira como preparador físico em 2011, sempre atuando ao lado do pai. Em 2016/17, no Bayern de Munique, passou a ser auxiliar técnico. Em 2025, ele chegou ao Botafogo com uma campanha de nuances. Foram 33 jogos, com 15 vitórias, dez empates e oito derrotas.

Em março deste ano, após a passagem pelo Botafogo, Davide voltou a trabalhar com o pai nos amistosos contra França e Croácia, e será auxiliar da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

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