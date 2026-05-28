Duilio Monteiro Alves renuncia ao título de sócio do Corinthians

Ex-presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves renunciou ao título de sócio remido e abriu mão dos cargos de conselheiro vitalício e membro do Conselho de Orientação (CORI). O mandatário do clube de 2021 até 2023 comunicou a decisão nas redes sociais, nesta quinta-feira (28/5).

O Ministério Público acusa Duilio de fazer uso indevido do cartão corporativo do clube, mesma conduta que levou à expulsão de Andrés Sanchez em votação do Conselho Deliberativo na última segunda-feira, 25. O dirigente não mencionou o assunto em detalhes na carta aberta.

“Em 2023, eu saí da presidência do Corinthians pela porta da frente, com todas as contas aprovadas, inclusive no último ano, com o balanço fechado e apresentado por opositores ferrenhos. Fizeram da minha vida um inferno, e eu caminho por ele, com a certeza de que tudo vai ser esclarecido”, disse.

Duilio, aliás, também fez uma série de questionamentos sobre o futuro do Corinthians. Ele, aliás, expressa categoricamente que “o modelo associativo não tem mais condições de conduzir um gigante de 35 milhões de torcedores”.

“Multiplicam-se leituras viciadas e casuísticas de um estatuto velho, que fazem de tudo para não deixar que seja modernizado. A ordem agora é expulsar todo e qualquer opositor antes da próxima eleição”, escreve. “A pergunta que fica, para quem presta atenção, já não é apenas se o Fiel Torcedor terá ou não direito a voto. A pergunta é mais dura: o Corinthians será uma SAF com um dono sem voto ou será um clube controlado por interventores jurídicos, também sem voto?”

O caso

A Promotoria de São Paulo aponta que Duilio gastou R$ 41.822,62 do cartão corporativo do clube em benefício próprio, realizando compras em locais como hotéis, restaurantes, freeshops e até loja náutica. Diante disso, o promotor Cássio Conserino exige a devolução desse montante e cobra mais R$ 31.366,96 como indenização ao Corinthians por danos materiais. O ex-dirigente, que comandou o clube entre 2021 e 2023, responde formalmente na Justiça desde março pelo crime de apropriação indébita.

Em contrapartida, os advogados do ex-presidente tentaram interromper a investigação em abril, solicitando o trancamento do processo que apura os gastos irregulares da presidência. A Justiça, no entanto, rejeitou o pedido da defesa e manteve o andamento da ação judicial contra o ex-mandatário alvinegro.

Veja carta aberta na íntegra

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