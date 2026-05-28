Jornal inglês explica ausência de Cristiano Ronaldo entre os maiores nomes das Copas

O jornal inglês The Independent publicou um texto explicando por que Cristiano Ronaldo ficou fora da lista dos 50 maiores jogadores da história das Copas do Mundo. A publicação britânica vem divulgando uma série especial sobre os maiores nomes dos 96 anos do torneio e já revelou 40 atletas. Antes de anunciar o top 10, o veículo antecipou que o craque português não estará entre os primeiros colocados da seleção histórica.

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Entre os brasileiros já citados pelo jornal aparecem nomes como Vavá, Leônidas da Silva, Ronaldinho Gaúcho, Didi, Roberto Carlos, Rivaldo, Romário, Carlos Alberto, Jairzinho e Cafu. A expectativa é que Pelé e Ronaldo Fenômeno estejam entre os dez melhores ao lado de jogadores como Messi, Maradona, Zidane e Beckenbauer.

A justificativa para a ausência de Cristiano Ronaldo foi publicada em um artigo assinado pelo jornalista Richard Jolly, intitulado: “Por que Cristiano Ronaldo não está entre os 50 maiores jogadores da história da Copa do Mundo?”.

No texto, o jornalista afirma que o desempenho de CR7 em Mundiais nunca esteve no mesmo nível do que apresentou em outras competições, principalmente na Champions. De acordo com ele, o atacante português construiu sua grandeza longe das Copas do Mundo.

“O fato de nunca ter marcado em fases eliminatórias de Copa pesa bastante. Na Champions League, por exemplo, ele soma dezenas de gols em mata-matas e finais”, destacou Jolly.

Banco na última Copa do Mundo

O artigo ainda relembra que, na Copa de 2022, Cristiano acabou no banco de reservas nas oitavas de final contra a Suíça, quando Gonçalo Ramos marcou três gols na vitória portuguesa por 6 a 1.

Mesmo fora da lista, o texto reconhece alguns momentos marcantes do atacante em Mundiais, principalmente sua atuação contra a Espanha na Copa de 2018, quando marcou um hat-trick no empate por 3 a 3 ainda na fase de grupos.

Richard Jolly também citou a campanha de Portugal em 2006, considerada por ele a melhor participação de Cristiano em Copas. Naquele Mundial, a seleção portuguesa chegou às semifinais sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

Cristiano Ronaldo pode mudar o jogo nos Estados Unidos

O jornalista encerra o artigo deixando aberta a possibilidade de Cristiano Ronaldo mudar esse cenário em 2026. Aos 41 anos, o atacante deve disputar sua sexta Copa do Mundo e já chega ao torneio como recordista de jogos e gols por seleções.

Segundo Jolly, um possível confronto contra Lionel Messi nas fases decisivas poderia aumentar ainda mais o peso histórico da participação do português no próximo Mundial.

“Talvez, na sexta tentativa, Cristiano Ronaldo finalmente entre para o grupo dos maiores nomes da história das Copas. Mas, por enquanto, ele ainda não chegou lá”, concluiu.

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