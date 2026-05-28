Felipão é homenageado na Granja Comary e faz pedido: “Quero que ganhem a Copa”

Campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, Felipão voltou à Granja Comary nesta quinta-feira (28/5) para reencontrar o ambiente onde viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Homenageado pela CBF, o ex-treinador aproveitou a visita para deixar uma mensagem de incentivo ao elenco comandado por Carlo Ancelotti antes da disputa da Copa do Mundo.

Durante a cerimônia, Luiz Felipe Scolari recebeu uma placa comemorativa com os principais títulos da carreira e também uma camisa da campanha “Bate no Peito”. Em seguida, conversou com os jogadores e destacou a importância da união dentro do grupo ao longo do Mundial.

“Uma equipe não começa só pelo Carlo, começa por toda a comissão. Esta é a equipe do Brasil. E saibam que um tem que fazer pelo outro e tem que cobrar e aceitar do outro. Aceitar é muito difícil. Vocês têm um cara (Carlo Ancelotti) que irá comandar vocês e que conhece (de futebol). Portanto, aceitem, dialoguem, conversem. Quero que vocês ganhem, porque quem ganha é o Brasil, somos todos nós. Desejo a vocês tudo de bom e saibam se doar pelo Brasil e pelo outro”, destacou.

Felipão também relembrou a sensação de conquistar uma Copa do Mundo e reforçou que o atual grupo brasileiro possui condições de lutar pelo título. Ao mesmo tempo, pediu foco e comprometimento coletivo aos atletas durante a competição.

“Como é bom ser campeão do mundo, e vocês têm toda essa possibilidade. É difícil, se fechem entre vocês. Vocês foram escolhidos e fazem parte de uma elite. E essa elite tem que saber: ‘eu jogo pelo outro, eu faço pelo outro’”, completou Felipão, que, antes da solenidade, assistiu ao segundo treino da Amarelinha para a Copa do Mundo.

Felipão e Carlo Ancelotti se conhecem de longa data

Aliás, a presença do treinador na Granja Comary também reforçou a relação próxima com Carlo Ancelotti. Os dois mantêm amizade de longa data e estiveram juntos no evento de apresentação oficial do técnico italiano na Seleção, realizado em maio do ano passado.

A conexão entre os comandantes vencedores começou ainda no futebol europeu. Após a temporada 2008/2009, Felipão deixou o comando do Chelsea e acabou substituído justamente por Ancelotti no clube inglês. Desde então, os treinadores mantêm contato frequente e admiração mútua construída ao longo dos anos no futebol internacional.

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