Neymar ganha chuteira com lema pessoal e nome dos filhos para a Copa do Mundo

O atacante Neymar ainda enfrenta incertezas sobre o momento exato de seu retorno aos gramados. Contudo, o jogador já tem o seu equipamento personalizado para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 da Seleção Brasileira recebeu um modelo de chuteira exclusivo da Puma, desenvolvido com detalhes específicos solicitados pelo próprio atleta. O calçado estampa a logomarca oficial do craque e traz elementos de forte apelo sentimental para o torneio nos Estados Unidos.

A pedido de Neymar, um dos lados da chuteira exibe os nomes de seus quatro filhos. O primogênito Davi Lucca é fruto do antigo relacionamento do jogador com Carol Dantas. Na sequência, aparecem os nomes das duas filhas que o atleta tem com sua esposa, a influenciadora Bruna Biancardi: Mavie, de dois anos, e a caçula Mel, de dez meses. O calçado também homenageia a terceira filha do craque, Helena, de um ano, fruto de um breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly. Do outro lado do acessório, a fornecedora de material esportivo gravou a frase “tudo passa”, lema que o atleta carrega na vida e possui tatuado em seu pescoço.

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Exames confirmam gravidade da lesão de Neymar

A homenagem familiar chega em um momento de superação para o craque nos bastidores da Granja Comary. Os exames de imagem detalhados diagnosticaram uma lesão de grau 2 na panturrilha direita do atleta. Por conta do problema muscular, a comissão técnica confirmou o corte do camisa 10 dos dois amistosos preparatórios que o Brasil realizará antes do início do Mundial.

Desta forma, Neymar desfalcará a equipe no confronto deste domingo (31) contra o Panamá, programado para o gramado do Maracanã. O atacante também não viajará com a delegação para o segundo teste preparatório, agendado para o sábado seguinte, contra o Egito, na cidade de Cleveland, nos Estados Unidos. O departamento médico da Seleção Brasileira assumirá o tratamento intensivo do jogador para tentar acelerar a cicatrização do tecido muscular.

Cronograma prevê retorno às vésperas da estreia contra Marrocos

A previsão mais otimista traçada pelos médicos indica que o processo de recuperação de Neymar demandará pelo menos duas semanas de tratamento fisioterápico. Caso o cronograma médico se confirme sem novos contratempos, o atacante receberá a liberação para treinar com bola apenas no dia 11 de junho.

Este prazo coloca o retorno do principal astro da Seleção Brasileira a apenas dois dias da estreia oficial do país na Copa do Mundo. O Brasil enfrentará a seleção de Marrocos no dia 13 de junho, no primeiro compromisso válido pela fase de grupos. Caso o treinador opte por preservar o camisa 10 na abertura do torneio para evitar uma recaída física, a segunda oportunidade de Neymar estrear as suas novas chuteiras personalizadas ocorrerá no dia 19 de junho, em duelo contra o Haiti.

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