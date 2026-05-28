777 vai à Justiça para travar venda da SAF do Vasco a Lamacchia

A 777 Carioca acionou a Justiça para impedir que o empresário Marcos Lamacchia tome qualquer medida ligada à venda da SAF do Vasco. A companhia adverte que transações envolvendo o controle do futebol vascaíno correm o risco de provocar contestações legais no futuro. A informação inicial foi do blog do Lauro Jardim, do O Globo.

No documento, a 777 Carioca, representada pelo Monteiro de Castro, Setoguti Advogados, assegura que a empresa mantém a propriedade de 70% das ações da SAF vascaína. O texto ainda acusa a diretoria do clube de negociar a transferência da SAF para Lamacchia de forma ilícita, ignorando os direitos da atual acionista majoritária.

A 777 Carioca argumenta que a liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apenas suspendeu seus direitos políticos e econômicos. Além disso, classifica a decisão judicial atual como provisória e ressalta que o litígio principal corre em arbitragem, que ainda não emitiu um veredito definitivo sobre o caso.

Mesmo diante desse cenário incerto, a empresa acusa a diretoria do Vasco de agir como se tivesse expulsado a investidora do negócio. Por essa razão, a 777 acionou Marcos Lamacchia na Justiça para notificá-lo formalmente sobre o embate. O objetivo da interpelação é impedir que o empresário (enteado de Leila Pereira) alegue ignorância sobre a disputa jurídica caso decida prosseguir com as negociações.

Vasco e Lamacchia

A negociação do Cruz-Maltino para vender sua SAF a Marcos Lamacchia está próxima de sair, mas ainda há trechos de divergência entre as partes. Afinal, uma das exigências da diretoria cruz-maltina é acerca do reinvestimento da receita de vendas de jogadores. A parte vascaína deseja que tal dinheiro seja revestido também em contratações, algo que Lamacchia não concorda.

No entanto, há um acordo encaminhado para uma operação de aproximadamente R$ 2 bilhões por 90% das ações.



