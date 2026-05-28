Abel Ferreira já sabia que Flaco seria convocado para a Argentina

Na coletiva após a vitória por 4 a 1 sobre o Junior, nesta quinta-feira, 28/5, que valeu ao Palmeiras a vaga nas oitavas de final da Libertadores, o técnico Abel Ferreira disse que já sabia da convocação do argentino Flaco López para a Copa. E que Giay iria para os amistosos pré-Mundial, mesmo fora da lista final. Mas que escondeu a informação dos jogadores.

“Eu já sabia há algum tempo que o Flaco estaria na lista, assim como o Giay também seria, mas para um contexto diferente. Mas não disse a eles. Afinal, a nossa comissão fala com os selecionadores. E, embora soubesse, não falei. O que disse ao Flaco foi: a sua seleção é o Palmeiras e, se quiser um lugar na Copa do Mundo, tem de jogar bem aqui em todos os jogos.”

Vale lembrar: a convocação do atacante foi divulgada na noite desta quinta-feira, exatamente na hora em que o Palmeiras enfrentava e vencia o Junior.

A evolução de Flaco nas mãos de Abel Ferreira

Abel disse que tem um grande orgulho em ser um técnico que forma e valoriza jogadores e, o que ocorreu com Flaco López, reforça isso.

“Fui muito criticado por trazer o López. O jogador foi criticado e amassado aqui, mas ele teve resiliência. Há dois anos eu disseque via potencial para que ele chegasse à seleção, mas se não transformasse esse potencial em atitude e bom rendimento não adiantaria. Mas não gosto de rasgar trabalho depois de quase dois anos de mandá-lo embora sem desenvolver o jogador. Busco potencializar o jogador e isso aconteceu.”

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