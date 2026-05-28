Abel Ferreira critica a CBF por marcar jogo do Palmeiras no domingo

Nesta quinta-feira, 28/5, o Palmeiras fez 4 a 1 no Junior Barranquilla na Nuban Arena. Assim, se garantiu nas oitavas de final como segundo lugar do Grupo E. Objetivo atingido, agora é hora de focar no Brasileirão. Mas, para o técnico Abel Braga, foi inacreditável a CBF confirmar a rodada do fim de semana mesmo em data Fifa e em dia de jogo do Brasil com o Panamá, que é de preparação para a Copa. Para completar, ele vê como ainda mais incrível que o Palmeiras, com prováveis sete convocados para as seleções sul-americanas, tenha de ir a campo para enfrentar a Chapecoense no domingo às 16h, em casa, com tantos desfalques. A CBF não aceitou adiar os jogos.

“Fico contente em ter seis, sete ou oito jogadores que serão convocados para a Copa. Afinal, é a valorização do meu trabalho. Mas, se você me perguntar se estou feliz em ter oito desfalques para o jogo de domingo, não… Aliás, não consigo entender como isso é possível.”

Os prováveis jogadores que defenderão as suas seleções são: Flaco López (Argentina), Jhon Arias (Colômbia), Gustavo Gómez e Sosa (Paraguai), Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai), além de Giay, convocado pela Argentina para amistosos pré-Copa.

Abel Ferreira critica a CBF

Abel lembra que nos últimos dois meses houve uma sequência intensa de jogos, praticamente dois por semana, o que faz o seu time, além de desfalcado, ter jogadores muito extenuados com a sequência de jogos duros no Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

“Quem estará jogando espetacularmente bem com dois meses de jogos, viagens e desgaste? Nenhuma equipe. O que podemos fazer é tentar montar um quebra-cabeças e ver quantas peças temos e se conseguimos montar a equipe para o jogo de domingo. Não consigo acreditar que isso aconteça, acho que no futebol brasileiro estamos cometendo um erro que não deveríamos cometer.”

Palmeiras na Libertadores e Brasileirão

Na Libertadores, o Palmeiras fechou a campanha com 11 pontos, em segundo lugar no Grupo E, atrás do Cerro Porteño, que fechou com 13. Agora o Palmeiras aguarda o sorteio dos jogos das oitavas nesta sexta-feira, na sede da Conmebol, para saber seu rival. Pode ser qualquer um dos primeiros colocados dos oito grupos — ou seja, enfrentar Flamengo ou Corinthians está no radar.

Já no Brasileirão, o Palmeiras, com time misto, enfrenta a Chapecoense, lanterna, em casa neste domingo. O Verdão lidera com 38 pontos, contra 31 do Flamengo (que tem um jogo a menos). A Chape está na lanterna com 9 pontos. Após a rodada, o Brasileirão será interrompido para a disputa da Copa do Mundo, que termina em 19 de julho.

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