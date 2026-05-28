Abel não teme rival algum nas oitavas: “Ninguém quer enfrentar o Palmeiras”

Na coletiva, Abel teve de responder se estava preocupado em enfrentar um rival de peso num jogo que poderia ser uma final de Libertadores ainda nas oitavas, ainda mais precisando jogar fora de casa como visitante.

“Depende de como se quer olhar: é difícil para nós quanto para as outras equipes que vamos enfrentar. Já fomos eliminados jogando fora e em casa; já passamos fora e em casa. Estou aqui no Palmeiras há cinco anos. Ganhamos duas Libertadores, estivemos em uma final e em duas semifinais. Ou seja, ninguém quer enfrentar o Palmeiras como adversário, pegar a bolinha do sorteio que tem o nosso nome”, disse, para completar:

“Tenho certeza que vai ser preocupação para nós e para quem pegar o Palmeiras, porque sabem que somos fortíssimos fora de casa. Qualquer adversário não vai mudar nosso jeito de jogar. Já fomos eliminados jogando em casa no segundo jogo. Como já passamos também”.

Abel Ferreira: “Desta vez não conseguimos ficar em primeiro”

Abel sempre terminou como primeiro do grupo. Mas, desta vez, ao perder para o Cerro em casa, teve de se contentar com o segundo lugar. Porém, ele não se desespera.

“Desta vez não conseguimos a melhor campanha. Nas últimas conseguimos. Infelizmente, pelo último resultado contra o Cerro em casa, não conseguimos. E o futebol é assim: lutamos para ganhar, por coisas boas, mas devemos seguir em frente. Mas estamos vivos em todas as competições.”

Palmeiras e o sorteio na Libertadores

O sorteio que ocorrerá nesta sexta-feira às 12h (com transmissão da Paramount e da ESPN Brasil) colocará no Pote 1 os times que terminaram em primeiro lugar. No Pote 2, os vice-líderes. Ter melhor campanha, como é o caso do Flamengo, não significa mais pegar o pior segundo, como ocorria no passado. O sorteio não é dirigido e qualquer time do Pote 1 pode enfrentar qualquer time do Pote 2. A vantagem é que os do Pote 1 jogam a volta em casa. No caso do Flamengo, caso avance, jogará sempre em casa até a semifinal.

Pote 1: Flamengo, Coquimbo, Independiente Rivadavia, Universidad Católica, Corinthians, Cerro Porteño, LDU e Del Valle.

Pote 2: Estudiantes, Tolima, Fluminense, Cruzeiro, Platense, Palmeiras, Mirassol e Rosario Central.

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