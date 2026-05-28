Boca Juniors perde para a Católica em casa e está eliminado da Libertadores

O Boca Juniors deu adeus ao sonho do título da Copa Libertadores de 2026 na noite desta quinta-feira. A equipe argentina acabou derrotada pela Universidad Católica por 1 a 0, em plena La Bombonera, em Buenos Aires, pela rodada decisiva da fase de grupos. O resultado negativo empurrou os xeneizes para a terceira colocação do Grupo D, confirmando a eliminação precoce na principal competição do continente. Com a queda, o clube argentino terá de disputar a fase de playoffs da Copa Sul-Americana a partir do mês de julho. A Universidad Católica, por sua vez, garantiu a liderança isolada da chave com 11 pontos conquistados.

O jogo

O confronto decisivo começou muito movimentado, com as duas equipes buscando o campo de ataque desde os primeiros minutos de jogo. O Boca Juniors tomou a iniciativa no caldeirão e criou boas oportunidades com o atacante Milton Giménez, que finalizou para fora logo aos dois minutos. Os visitantes responderam na sequência com Cuevas e Zeballos, assustando o goleiro adversário em arremates de longa distância. O equilíbrio do duelo persistiu até os 33 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Montes arriscou um belo chute de fora da área e mandou a bola para o fundo das redes, abrindo o placar para o time chileno. O Boca tentou reagir antes do intervalo, mas parou na forte marcação dos defensores mandantes.

Mudanças táticas e forte pressão argentina na etapa final

O técnico do Boca Juniors promoveu alterações na estrutura da equipe para o second tempo e colocou o meia Velasco na vaga de Ander Herrera. A modificação surtiu efeito imediato e os donos da casa passaram a dominar a posse de bola no campo ofensivo. Logo no início, Zeballos e Aranda finalizaram com perigo, mas mandaram a bola pela linha de fundo. A Universidad Católica se fechou na defesa e apostou nos desarmes do volante Jhojan Valencia para segurar o ímpeto dos argentinos.

Aos 17 minutos, a comissão técnica xeneize mandou a campo o atacante Ángel Romero para aumentar a presença de área no setor ofensivo. O paraguaio incomodou a zaga chilena, mas acabou flagrado em posição de impedimento por duas vezes consecutivas pela arbitragem. Na sequência, o treinador mandou a campo o centroavante Merentiel no lugar de Milton Giménez para tentar uma última cartada. Merentiel quase empatou aos 35 minutos em uma finalização forte que passou raspando a trave do goleiro mandante.

Defesa chilena segura o placar e garante a liderança

Os minutos finais na Argentina ganharam contornos dramáticos com o Boca Juniors totalmente lançado ao ataque em busca do gol de empate. Aos 43 minutos, Ángel Romero acertou um bom chute no alvo, mas o arqueiro chileno fez uma grande defesa para salvar os visitantes. A tensão aumentou nos acréscimos com as duas equipes cometendo muitas faltas e o zagueiro Di Lollo acabou advertido com o cartão amarelo após uma entrada dura no campo de defesa.

A última grande oportunidade do Boca aconteceu aos 51 minutos do segundo tempo. Zeballos e Merentiel apareceram livres dentro da grande área para finalizar em sequência, mas os defensores da Universidad Católica se jogaram na bola para travar os dois arremates. Logo após o lance, o árbitro apitou o fim do jogo, consolidando a vitória chilena por 1 a 0. O revés confirmou o Cruzeiro na segunda posição do grupo com a vaga nas oitavas de final da Libertadores, enquanto o Boca terá de juntar os cacos para buscar o título da Sul-Americana.

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