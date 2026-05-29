Cruzeiro mantém escrita entre clubes brasileiros na Libertadores

O Cuzeiro se classificou às oitavas de final da Libertadores após goleada sobre o Barcelona-EQU, nesta quinta-feira (28/5), no Mineirão. Assim, o clube manteve um feito histórico e é o único clube brasileiro a jamais ser eliminado na fase de grupos da competição continental.

Ao todo, o Cruzeiro soma 18 participações na Libertadores, do qual já foi campeão duas vezes e segue em busca de seu terceiro título. Neste ano, a equipe mineira, afinal, ficou na segunda colocação do Grupo D, atrás de Universidad Católica e desbancando o argentino Boca Juniors.

Entre os brasileiros, todos os outros 11 chamados “grandes” já caíram dessa forma. Já o Fortaleza, que tem três participações, nunca caiu na fase de grupos, mas deu adeus à edição de 2025 ainda na fase preliminar.

Agora, o Cruzeiro aguarda o sorteio, que será nesta sexta-feira (28/5) na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Luque, no Paraguai. Como se classificou em 2º lugar da chave, o clube brasileiro, portanto, vai encarar um que terminou em 1º dentre os oito grupos da competição.

Pela classificação às oitavas, o clube vai embolsar uma bonificação de US$ 1,25 milhão (R$ 6,28 milhões) pela participação na próxima fase. Além disso, o celeste também vai faturar US$ 340 mil (na cotação atual, R$ 1,71 milhão) pelo bônus por vitória na Libertadores.

Histórico do Cruzeiro:

1967 – semifinalista

1975 – semifinalista

1976 – campeão

1977 – vice-campeão

1994 – chegou às quartas de final

1997 – campeão

1998 – chegou às oitavas de final

2001 – chegou às quartas de final

2004 – chegou às oitavas de final

2008 – chegou às oitavas de final

2009 – vice-campeão

2010 – chegou às quartas de final

2011 – chegou às oitavas de final

2014 – chegou às quartas de final

2015 – chegou às quartas de final

2018 – chegou às quartas de final

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