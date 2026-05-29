Cruzeiro mantém escrita entre clubes brasileiros na Libertadores

O Cuzeiro se classificou às oitavas de final da Libertadores após goleada sobre o Barcelona-EQU, nesta quinta-feira (28/5), no Mineirão. Assim, o clube manteve um feito histórico e é o único clube brasileiro a jamais ser eliminado na fase de grupos da competição continental.
Ao todo, o Cruzeiro soma 18 participações na Libertadores, do qual já foi campeão duas vezes e segue em busca de seu terceiro título. Neste ano, a equipe mineira, afinal, ficou na segunda colocação do Grupo D, atrás de Universidad Católica e desbancando o argentino Boca Juniors.
Entre os brasileiros, todos os outros 11 chamados “grandes” já caíram dessa forma. Já o Fortaleza, que tem três participações, nunca caiu na fase de grupos, mas deu adeus à edição de 2025 ainda na fase preliminar.
Agora, o Cruzeiro aguarda o sorteio, que será nesta sexta-feira (28/5) na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Luque, no Paraguai. Como se classificou em 2º lugar da chave, o clube brasileiro, portanto, vai encarar um que terminou em 1º dentre os oito grupos da competição.
Pela classificação às oitavas, o clube vai embolsar uma bonificação de US$ 1,25 milhão (R$ 6,28 milhões) pela participação na próxima fase. Além disso, o celeste também vai faturar US$ 340 mil (na cotação atual, R$ 1,71 milhão) pelo bônus por vitória na Libertadores.
Histórico do Cruzeiro:
1967 – semifinalista
1975 – semifinalista
1976 – campeão
1977 – vice-campeão
1994 – chegou às quartas de final
1997 – campeão
1998 – chegou às oitavas de final
2001 – chegou às quartas de final
2004 – chegou às oitavas de final
2008 – chegou às oitavas de final
2009 – vice-campeão
2010 – chegou às quartas de final
2011 – chegou às oitavas de final
2014 – chegou às quartas de final
2015 – chegou às quartas de final
2018 – chegou às quartas de final
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