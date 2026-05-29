Matheus Pereira: “Fizemos campanha excelente em grupo difícil”

Matheus Pereira exaltou a classificação do Cruzeiro às oitavas de final da Libertadores após goleada sobre o Barcelona-EQU, nesta quinta-feira (28/5), no Mineirão. Após o duelo, camisa 10, que foi o principal destaque do duelo, ressaltou o empenho coletivo para conquistar objetivos e também valorizou a campanha diante dos adversários complicados. Afinal, o time entrou em “grupo da morte”.

“É um privilégio para nós poder voltar a jogar a Libertadores. E essa classificação era importante para nós. Sabíamos que só dependia da gente, tanto que pedi a palavra e falei um pouco antes do jogo que precisávamos controlar a ansiedade, porque a vaga estava na nossa mão. Acho que entramos bem no primeiro tempo, fizemos uma boa etapa inicial. Podíamos ter ampliado o placar logo de cara, mas o importante é que o time continuou compacto e coeso. Estamos evoluindo, crescendo, e é fundamental retribuirmos o apoio da nossa torcida, que sempre comparece”, ressaltou à ESPN.

Empenho coletivo

Matheus Pereira teve grande atuação na classificação. Ele marcou duas vezes, sendo um deles um golaço de voleio. Ele minimizou e destacou a atuação coletiva do time.

“Sempre busco evoluir ao máximo para poder ajudar o Cruzeiro a chegar aos objetivos, que são os nossos objetivos também. Então, fico feliz hoje por ter participado com gols, dando assistência, mas não dá para falar só do Mateus, porque acho que o time todo foi muito bem. O time está de parabéns. Fizemos uma campanha excelente em um grupo completamente difícil, do qual teoricamente já tinham nos colocado de fora quando saiu o sorteio. Então, vale salientar isso, não dá para falar de um jogador só. Acho que o grupo todo foi muito bem durante a campanha. Mas foi um golaço, sim, tenho que confessar, e também foi um grande passo. Estou feliz. O mais importante é a classificação e poder contribuir de alguma maneira”, destacou.

O grupo

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 11 pontos e terminou na vice-liderança do Grupo D. No outro confronto da chave, a Universidad Católica-CHI venceu o Boca Juniors por 1 a 0, na La Bombonera, chegou aos 13 pontos e ficou com a primeira colocação. Argentinos e equatorianos se despediram da competição.

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