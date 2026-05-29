Palmeiras quebra hegemonia de campanhas gerais e encara rota inédita na Libertadores

O Palmeiras carimbou a sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores de 2026 com uma goleada maiúscula por 4 a 1 sobre o Junior Barranquilla, na noite desta quinta-feira (28), na Nubank Arena. Apesar do show em campo, o resultado manteve o Alviverde com 11 pontos na segunda colocação do Grupo E, atrás do líder Cerro Porteño, que somou 13 pontos ao vencer o Sporting Cristal na rodada final.

Sem dúvida, a vice-liderança da chave coloca a equipe do técnico Abel Ferreira em um cenário totalmente atípico e desconfortável para os padrões recentes do clube. De fato, das últimas nove edições da Copa Libertadores da América, o Palmeiras ostentou a melhor campanha geral do continente em impressionantes sete oportunidades.

Desta vez, o clube da Pompeia chega aos mata-matas sem o direito de decidir os confrontos decisivos dentro de seus domínios, quebrando uma das principais armas táticas da era de ouro da comissão técnica portuguesa.

Brilho de convocados comanda goleada na Nubank Arena

A noite de festa na capital paulista coroou o momento iluminado do setor ofensivo palmeirense, comandado de forma magistral pelo argentino Flaco López. O centroavante atuou como o grande garçom da equipe na etapa inicial e construiu três jogadas de extrema criatividade para servir os companheiros. O colombiano Jhon Arias aproveitou as assistências em duas oportunidades para balançar as redes, enquanto o volante Allan anotou o outro tento do Verdão nos primeiros 45 minutos. O atacante Muriel marcou o único gol dos visitantes, que chegaram a empatar o duelo temporariamente antes de sofrerem o revés.

No segundo tempo, o meio-campista Andreas Pereira aproveitou os espaços da defesa colombiana para ampliar o marcador e definir a goleada por 4 a 1. O placar elástico refletiu a superioridade do Palmeiras, que ainda viu Flaco López carimbar a trave adversária em duas finalizações perigosas. Enquanto o Junior Barranquilla encerrou a sua participação no torneio na lanterna da chave com apenas quatro pontos, o Sporting Cristal garantiu o terceiro lugar com seis pontos e disputará a repescagem da Copa Sul-Americana.

Pote 2 transforma Palmeiras no principal fantasma do sorteio

Conforme os dados oficiais da tabela de classificação unificada, exibidos na transmissão oficial da Conmebol, o Palmeiras encerrou a primeira fase na 11ª colocação geral do torneio. Este posicionamento joga o Alviverde diretamente para o Pote 2 do sorteio das oitavas de final, que acontecerá nesta sexta-feira (29), às 12h (horário de Brasília), na sede da entidade em Luque, no Paraguai. A condição de segundo colocado obriga o time a enfrentar um dos líderes das chaves na próxima fase.

Por fim, o posicionamento do Palmeiras nas urnas acendeu o sinal de alerta entre os principais clubes do continente, que agora tentam evitar o confronto precoce com o elenco paulista. Todavia, o time de Abel Ferreira poderá cruzar o caminho de potências do Pote 1, como o arquirrival Corinthians ou o próprio Cerro Porteño, seu antigo algoz no Grupo E. Há também a possibilidade real de um clássico nacional contra o Flamengo, atual líder geral da competição, que no último fim de semana acabou goleado pelo Alviverde por 3 a 0 em pleno Maracanã em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

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