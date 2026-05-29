Sorteio da Libertadores projeta confrontos explosivos entre gigantes brasileiros

O encerramento da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2026 desenhou um cenário de extrema tensão para o futebol brasileiro. Com a definição oficial dos potes, o regulamento do torneio abre margem para confrontos históricos entre rivais locais logo no primeiro mata-mata. Como a Conmebol não impõe travas geográficas para esta etapa da competição, os clubes do Pote 1 podem enfrentar qualquer adversário do Pote 2. Essa configuração coloca as principais potências do país em rota de colisão direta e agita os bastidores da imprensa esportiva.

A definição dos confrontos das oitavas de final acontecerá nesta sexta-feira, dia 29 de maio, a partir das 12h (horário de Brasília). A cerimônia oficial da Conmebol será realizada diretamente na sede da entidade máxima do futebol sul-americano, localizada na cidade de Luque, no Paraguai. A transmissão será feita pelos canais SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+, além do canal da getv e Conmebol no YouTube.

Derby Paulista e rivalidade interestadual assombram os potes

Um eventual embate entre Corinthians (Pote 1) e Palmeiras (Pote 2) surge como a possibilidade mais carregada de mística e história. As duas equipes protagonizaram jogos memoráveis e batalhas campais na competição continental nas temporadas de 1999 e 2000. Naquelas ocasiões, o Alviverde levou a melhor e eliminou o arquirrival nas disputas de pênaltis, deixando uma marca profunda na história do Derby. O reencontro em 2026 traria o peso de uma das maiores rivalidades do país para o centro das atenções da América do Sul.

A saber, outro cruzamento pesado envolve o reencontro entre Flamengo (Pote 1) e Palmeiras (Pote 2). Os dois clubes dividem a hegemonia do futebol nacional nos últimos anos e já decidiram duas finais da Copa Libertadores da América. O Verdão levou o troféu na decisão de 2021, em Montevidéu, no Uruguai, enquanto o Rubro-Negro deu o troco ao conquistar o título na finalíssima de 2025, em Lima, no Peru. O duelo ganharia contornos de revanche imediata, potencializado pela goleada palmeirense por 3 a 0 sobre os cariocas no último fim de semana pelo Brasileirão.

Fla-Flu inédito e Cruzeiro podem surpreender no sorteio da Libertadores

Além dos choques paulistas e interestaduais, o sorteio no Paraguai guarda a oportunidade real de parar o Rio de Janeiro com um histórico e inédito Fla-Flu na principal competição do continente. O Fluminense garantiu a sua vaga na segunda colocação de sua chave e pode cruzar o caminho do Flamengo, dono da melhor campanha geral do torneio. Um clássico dessa magnitude paralisaria o futebol carioca durante o mês de agosto e mobilizaria o Maracanã para duas partidas elétricas, testando os nervos das duas torcidas.

Por fim, para completar a lista de possibilidades de confrontos nacionais, o Cruzeiro corre por fora como um elemento extra de perigo no Pote 2. Após garantir uma classificação maiúscula e deixar o Boca Juniors pra trás na rodada final, a Raposa surge como um visitante indigesto para os cabeças de chave. O time mineiro pode reeditar enfrentamentos de tradição contra o Flamengo ou desafiar a força do Corinthians, ampliando o leque de grandes espetáculos que o sorteio da Conmebol pode proporcionar para o início dos mata-matas.

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