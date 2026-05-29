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Possível corte de Neymar na Copa faz Seleção reviver fantasma de Romário em 1998

Possível corte de Neymar na Copa faz Seleção reviver fantasma de Romário em 1998
Possível corte de Neymar na Copa faz Seleção reviver fantasma de Romário em 1998 -

A indefinição sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo trouxe de volta uma lembrança marcante da história da Seleção Brasileira. Com uma lesão grau dois na panturrilha direita, o atacante vive situação semelhante à enfrentada por Romário antes do Mundial de 1998, quando o então camisa 11 acabou cortado às vésperas da competição.

Na ocasião, o Brasil chegava à França como favorito ao título após o tetra conquistado em 1994. Zagallo apostava na parceria entre Ronaldo e Romário para buscar o pentacampeonato, mas uma lesão muscular tirou o Baixinho dos planos da comissão técnica.

Romário se apresentou na Granja Comary lesionado após defender o Flamengo. Inicialmente, o departamento médico autorizou sua permanência no grupo para tratamento. Porém, poucos dias depois, Zagallo decidiu cortar o atacante, apenas oito dias antes da estreia contra a Escócia.

Abalado com a decisão, Romário chorou durante a entrevista coletiva e questionou a falta de confiança da comissão técnica em sua recuperação.

“Tenho certeza de que ficaria bom, confio no meu organismo. Poderia voltar no dia 10. Com minha vontade de disputar a Copa, eu superaria qualquer coisa. Eles não devem ter confiado na minha recuperação”, declarou o atacante.

CBF revive fantasma de Romário com Neymar

Agora, em 2026, a Seleção vive nova expectativa envolvendo uma lesão na panturrilha. Neymar deve ficar até três semanas fora das atividades com bola, o que praticamente inviabiliza sua participação na estreia contra Marrocos, no dia 13 de junho.

Mesmo assim, a CBF ainda mantém esperança de contar com o camisa 10 na sequência da fase de grupos e pretende esperar até a véspera da estreia para decidir se o atacante seguirá ou não na lista da Copa.

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