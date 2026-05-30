Espanhóis cerebrais: Luis Enrique e Arteta buscam o título da Champions

Neste sábado, 29/5, PSG e Arsenal decidem a Champions League na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. São equipes muito em alta. O PSG, além de conquistar o pentacampeonato francês, tem o status de atual campeão da Champions, do Intercontinental (venceu o Flamengo) e pentacampeão francês. O Arsenal colocou fim ao jejum inglês ao vencer a Premier League e podem conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez (foi vice em 2005/06). Assim, as equipes querem fechar a temporada com chave de ouro, levando a maior competição europeia e com o status de competição mais relevante do futebol entre clubes. E dos muitos duelos, um está escancarado: o dos treinadores.

De um lado, Mikel Arteta, discípulo de Pep Guardiola e que acaba de ganhar o prêmio de treinador do ano na Premier League. Do outro lado, Luis Enrique, atual melhor técnico do mundo tanto para o The Best da Fifa como para a Bola de Ouro.

Os jogadores Luis Enrique e Arteta

Há coincidências entre os treinadores. Ambos são espanhóis, nasceram em cidades relativamente próximas no norte da Espanha. Luis Enrique nasceu nas Astúrias, em Gijón, em 8/5/1970. Já Arteta é basco, de San Sebastián, e tem 44 anos (26/3/1982). Além disso, foram jogadores, atuando no meio de campo.

Mas suas carreiras como jogadores foram bem distintas. Luis Enrique começou no Gijón, mas fez sucesso no Real Madrid (1991 a 1996) e Barcelona (1996 a 2004), conquistando três Ligas (duas pelo Barça) e com muito sucesso na seleção da Espanha: raçudo, atuou em 62 jogos e marcou 12 gols. Foi ouro olímpico em 1992 e disputou as Copas de 1994,1998 e 2002. Encerrou a carreira em 2004.

Arteta foi criado no Barcelona, mas nunca chegou ao time principal, o que o fez correr atrás de espaço fora de seu país natal. Curiosamente jogou no PSG entre 2000 e 2002, quando o time ainda não era superpotência, ganhando um título menor, a extinta Copa Intertoto. Mas foi quando seguiu para a Grã-Bretanha que a sua carreira teve mais sucesso. Primeiramente defendeu o Rangers, da Escócia, e lá ganhou sua única liga nacional. Despertou interesse do Everton, time que defendeu entre 2005 e 2011. Naquele ano foi para o Arsenal e viveu a grande fase na carreira, seguindo no time até 2015, quando, aos 34 anos, se aposentou para se tornar auxiliar técnico de Pep Guardiola no Manchester City.

Quando o assunto passa a ser o trabalho de Luis Enrique e Arteta como técnicos, há diferenças, mas com sucesso inegável.

Arteta, técnico em ascensão

No City, Arteta se tornou o principal auxiliar de Guardiola, que fazia questão de lembrar sua qualidade. Em 2019, o Arsenal arriscou: tirou o então auxiliar de Manchester para ser o técnico principal e com aval de Guardiola. Pep disse que a escolha não poderia ser mais feliz. Está desde então no cargo e, neste sábado, pode conquistar o que o grande técnico do Arsenal, Arsène Wenger (1996/2018), jamais conseguiu: o título da Champions, que bateu na trave em 2006, quando os Gunners decidiram o título no Stade de France com o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho e perderam por 2 a 1.

Luis Enrique, novo Rei da Champions?

Já Luis Enrique, que é 12 anos mais velho, tem, evidentemente, uma carreira mais robusta. Começou treinando o Barcelona B entre 2008 e 2011, conseguindo sucesso e aceitando uma proposta da Roma para ser técnico do time principal. Sua passagem foi muito apagada e isso levou à sua demissão. Em seguida, comandou um time de menor porte, o Celta de Vigo. Em 2014, como o Tata Martino foi muito mal no comando do Barcelona, a diretoria catalã resolveu dar uma oportunidade a Luis Enrique.Foil´[que sua carreira decolou. Entre 2014 e 2017 conquistou dois Espanhóis, uma Champions e um Mundial.

Tamanho sucesso o levou à seleção da Espanha logo após a Copa da Rússia em 2018. Ficou por lá até 2022, embora tenha saído por um breve período por causa da doença de sua filha Xana, que viria a morrer de câncer. Retornou em 2019 e saiu após a queda da Espanha para Marrocos na Copa de 2022, nas oitavas de final.

Em 2023 assumiu o PSG, reformulando a equipe, que começou a perder suas mega-estrelas: Messi e Neymar e, depois, Mbappé. Com mão firme, montou a base de uma equipe que vem ganhando tudo. Levou a Champions pela primeira vez na temporada passada com um sonoro 5 a 0 na Inter de Milão na final, além do vice no Mundial da Fifa e o título do Intercontinental (antigo Mundial), ao vencer o Flamengo nos pênaltis. Título é o que não falta a Luis Enrique.

Arteta, por Luis Enrique

“Se olharem para as estatísticas do Arteta, está lá tudo. Arteta um treinador de referência que, desde que chegou ao Arsenal, mudou a mentalidade da equipa e o que significa ser uma equipa que não ganhava há muito tempo. Sem a bola, é a melhor equipe da Europa”

Luis Enrique, por Arteta

“Lembro-me dele com muito carinho por causa de como ele era com os jovens e do que ele foi como jogador. Como técnico, Luis Enrique é alguém que teve a liderança de seguir um caminho.E mesmo com todo o barulho contra ele, continuar nesse caminho e acabar vencendo da maneira que venceu. Ele é um exemplo para todos.”

Cara a cara na Champions

Arteta e Luis Enrique já estiveram juntos em alguns momentos na época em que este último estava em fim de carreira e Arteta era promessa da base. E neste sábado, os dois estarão frente a frente. Luis Enrique querendo confirmar seu nome no panteão onde estão Guardiola e Ancelotti. Arteta querendo mostrar que, legítimo sucessor de Arsène Wenger e melhor aluno de Guardiola, está caminhando para se tornar um dos grandes.

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