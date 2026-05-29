Leitura labial revela fala de Neymar no momento em que sente lesão na panturrilha; veja

O dublador Velloso, conhecido nas redes sociais por produzir leituras labiais de jogadores e personalidades do esporte, divulgou um vídeo mostrando o que Neymar teria dito logo após sentir dores na panturrilha durante a partida entre Santos e Coritiba, disputada há duas semanas. Além disso, o atacante deixou o gramado em meio a uma situação polêmica envolvendo a arbitragem e, no dia seguinte, acabou convocado para a Copa do Mundo de 2026.

O vídeo mostra o momento exato em que Neymar demonstra desconforto físico dentro de campo. Na leitura labial feita por Velloso, o camisa 10 explica aos companheiros como sentiu a lesão. “Na panturrilha. Tipo um soco, pancada, tá doendo, sabe?”, diz a fala atribuída ao jogador.

Na sequência, a publicação também exibe um diálogo entre Neymar e Gabigol. O atacante questiona se o companheiro deixaria a partida por causa do impacto sentido na perna. “Pancada? Vai sair? Vai sair?”, pergunta Gabigol na dublagem. Em seguida, Neymar responde: “Não, dá, dá”.

Leitura labial de Neymar Jr no momento que ele sentiu a lesão na panturrilha. ℹ️ Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos. pic.twitter.com/uHhB8bYVeP — VELLOSO (@vellosogg) May 28, 2026

Por fim, o vídeo mostra uma conversa entre Neymar e um integrante da comissão técnica do Santos. O profissional tenta entender a gravidade da situação e recebe uma resposta imediata do atacante. “Tá pesando?”, pergunta o membro da comissão. Neymar responde: “Não, tá dolorido”.

Entretanto, pouco depois, o jogador admite que as dores aumentaram durante a movimentação em campo. “Aí, tá doendo cada vez mais, sabe? Pra correr assim”, afirma Neymar na gravação divulgada nas redes sociais.

Lesão de Neymar preocupa Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou nesta quinta-feira (28), durante entrevista coletiva na Granja Comary, que Neymar sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha. Dessa maneira, o problema apresentado pelo atacante do Santos se tornou mais grave do que o esperado inicialmente. Com isso, o camisa 10 ficará fora dos dois amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo e também perderá a estreia do Brasil no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Ele se apresentou na Granja Comary, fez todos os exames médicos, complementares e terminou com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau dois na panturrilha. Não apenas um edema”, disse Lasmar, antes das coletivas do goleiro Weverton e do volante Casemiro.

Por conta da contusão, Neymar não enfrentará o Panamá neste domingo (31), no Maracanã, no último compromisso da Seleção antes da viagem aos Estados Unidos. Além disso, o atacante também ficará fora do amistoso contra o Egito, marcado para o dia 6 de junho, em Cleveland, exatamente uma semana antes da estreia brasileira na Copa do Mundo.

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